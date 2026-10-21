Απέφυγε τα χειρότερα, αλλά…

Ο Σενού Κουλιμπαλί μπήκε στο απουσιολόγιο και δεν υπολογίζεται για το αυριανό παιχνίδι με την Μπενφίκα (22/10, 22:00).

Μάλιστα, ο τραυματισμός θα τον κρατήσει εκτός και από το παιχνίδι με την ΑΕΚ (26/10). Δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, ωστόσο θα κάνει αγώνα δρόμου για το ντέρμπι με την ΑΕΛ (31/10). Εκτός απρόοπτου, θα υπολογίζεται κανονικά ενόψει Νάιμεγκεν (05/11).

Πρόκειται για σημαντικές αναμετρήσεις, στις οποίες ο Μπεργκ θα χάσει μια βασική μονάδα γι' αυτό και καλείται να βρει τις λύσεις ώστε η αμυντική γραμμή να μην επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό.