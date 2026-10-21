Πλήγμα με Αντερέγκεν στην ΑΕΚ: Αποβολή και νοκ άουτ με Ομόνοια!

Απρόσμενη και δυσάρεστη εξέλιξη στην ΑΕΚ.

Ο Νίκολας Αντερέγκεν δέχθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Ακρίτα για πάτημα στον αντίπαλο, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Ο ρεφ στην αρχή έβγαλε κίτρινη κάρτα όμως μετά από παρέμβαση του VAR το χρώμα της κάρτας… άλλαξε!

Ο Αντερέγκεν θα χάσει αυτόματα το ντέρμπι της Δευτέρας με την Ομόνοια (26/10), εξέλιξη που προκαλεί πονοκέφαλο στον Σεγιές.