Πλήγμα με Αντερέγκεν στην ΑΕΚ: Αποβολή και νοκ άουτ με Ομόνοια!
ΓΗΠΕΔΟ
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Μετά από παρέμβαση του VAR
Απρόσμενη και δυσάρεστη εξέλιξη στην ΑΕΚ.
Ο Νίκολας Αντερέγκεν δέχθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Ακρίτα για πάτημα στον αντίπαλο, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Ο ρεφ στην αρχή έβγαλε κίτρινη κάρτα όμως μετά από παρέμβαση του VAR το χρώμα της κάρτας… άλλαξε!
Ο Αντερέγκεν θα χάσει αυτόματα το ντέρμπι της Δευτέρας με την Ομόνοια (26/10), εξέλιξη που προκαλεί πονοκέφαλο στον Σεγιές.