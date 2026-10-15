Και τώρα το... δεύτερο στοίχημα!

Ο Τζέιντεν Μοντνόρ κέρδισε το πρώτο στοίχημα που ήταν να σπάσει επιτέλους την... γκίνια και να σκοράρει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ομόνοιας.

Μετά από 12 «στείρες» (από πλευράς τερμάτων) συμμετοχές και με πάμπολλες χαμένες ευκαιρίες στο ενεργητικό του ο άσος από το Σουρινάμ άνοιξε λογαριασμό με ένα πολύ μεγάλης σημασίας γκολ, κάνοντας το 2-0 στη νίκη επί της Τσέλιε (3-0) στη Σλοβενία.

Ο 24χρονος άσος βάζει πλώρη πλέον για το δεύτερο στοίχημα: να μπει κι αυτός στη λίστα με τους παίκτες του, αφότου σκοράρουν το πρώτο τους γκολ μετά από παρατεταμένη... γκίνια, παίρνουν για τα καλά τα πάνω τους και «πυροβολούν» πλέον με συχνότητα.