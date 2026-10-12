Η Σίτι ισοφάρισε την καλύτερη επίδοσή της σε εκκίνηση της Premier League

H Μάντσεστερ Σίτι θριάμβευσε στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ, αφού άλωσε την έδρα των «Reds» επικρατώντας με 0-3, για να φτάσει τις έξι σερί νίκες!

Οι «Σίτιζενς» μετά από έξι αγωνιστικές στην φετινή Premier League παραμένουν αήττητοι, έχοντας το απόλυτο 6/6, ισοφαρίζοντας την επίδοση που είχαν καταγράψει την σεζόν 2023/2024.

Εκείνη την σεζόν η Μάντσεστερ Σίτι είχε ξεκινήσει με 6/6 και πλέον στοχεύει στο να σπάσει αυτή την επίδοση, θέλοντας να φτάσει τις εφτά συνεχόμενες νίκες και να συνεχίσει την ξέφρενη πορεία της.

sdna.gr