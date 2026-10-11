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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: ΑΕΛ από... ατσάλι στην κορυφή, «απόδραση» για Πάφο και Άρη!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής με μία εκκρεμότητα.

Μόνη πρώτη η ΑΕΛ στην κορυφή της Cyprus League by Stoiximan!

Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν με 2-1 της Ομόνοιας 29ης Μαΐου στο «Αλφαμέγα» και συνέχισαν στο δρόμο των επιτυχιών  μετά τη νίκη επί της Πάφου.

Η ομάδα του Ούγκο Μαρτίνς βρίσκεται στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο από την ΑΕΚ που φιλοξενεί τη  Δευτέρα (12/10, 19:00) στην «Αρένα» την Ομόνοια Αραδίππου.

Μεγάλη νίκη επί της Ανόρθωσης πέτυχε η Πάφος FC που παρά το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε με αντεπίθεση διαρκείας να φέρει τα κάτω – πάνω και να φύγει με τους τρεις βαθμούς από το «Αντώνης Παπαδόπουλος» (1-3), με αποτέλεσμα να προωθηθεί στην 3η θέση.

Στον τρίτο αγώνα της Κυριακής, ο Άρης με δέκα παίκτες επικράτησε 2-1 του Ολυμπιακού και ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής:

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Καρμιώτισσα – Ομόνοια 0-3

(60' Μπράουερς, 87' Τάνκοβιτς, 90' Σάτκα)

E.Ν. Ύψωνα – Απόλλων 1-3

(42' Ντε Λούκας/38' Ασουνσάο, 80' Γκασπάρ, 90+4' Ροντρίγκες)

ΑΠΟΕΛ - Νέα Σαλαμίνα 2-1

(22' πέν. Πεδρόσο, 90'+1 Ντάλσιο / 53' Μπαλντέ)

Ανόρθωση - Πάφος FC 1-3

(42' Ντα Κρουζ / 46' Ζαγκέ, 48', 57' Λελέ)

ΑΕΛ - Ομόνοια 29Μ 2-1

(60' Ζαΐρ Ταβάρες, 81' Ουντέν / 66' Τίρνι)

Ολυμπιακός – Άρης 1-2

(76' Σάββα/40', 90+2'  Εφαγκέ)

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου

19:00 ΑΕΚ - Ομόνοια Αρ.

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