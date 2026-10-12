Η ανάρτηση-αιχμή του Βινίσιους για τη διαιτησία μετά την αποβολή του με τη Βιγιαρεάλ

Νέα συζήτηση γύρω από τον Βινίσιους Τζούνιορ και τη σχέση του με τη διαιτησία προκάλεσε η αντίδραση του Βραζιλιάνου μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Ο επιθετικός των Μαδριλένων ξεκίνησε το παιχνίδι από τον πάγκο, μπήκε στη συνέχεια και βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε μετά τη φάση στην οποία τράβηξε από τα μαλλιά τον Σαλίμπα και αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τιμωρία του αναμένεται να τον αφήσει εκτός από το επόμενο Clasico με την Μπαρτσελόνα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βινίσιους ζήτησε συγγνώμη μέσω των social media από τους συμπαίκτες του και τους φίλους της Ρεάλ για την αποβολή του, όμως λίγο αργότερα έδωσε συνέχεια. Ο Βραζιλιάνος κοινοποίησε σε story στο Instagram ανάρτηση λογαριασμού που τον υποστηρίζει και συγκέντρωνε διαφορετικές φάσεις από προηγούμενα παιχνίδια, θέτοντας ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τους διαιτητές.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση ανέφερε μεταξύ άλλων πως «αυτός που παίρνει πάντα κίτρινη και κόκκινη είναι ο Βινίσιους», κάνοντας παράλληλα λόγο για «ντροπή» και «μαφία». Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν πρόσθεσε κάποιο σχόλιο, αλλά συνόδευσε την κοινοποίηση με τρία χαμογελαστά emoji, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά του.

sport-fm.gr