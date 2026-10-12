Δεν το διαπραγματεύεται

Η επιστροφή στην κορυφή της βαθμολογίας είναι ο αδιαπραγμάτευτος στόχος της ΑΕΚ ενόψει του αποψινού (19:00) αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου, στην «Αρένα». Παρ' όλο που την τελευταία διετία τα «περιστέρια» αποδείχθηκαν σκληρό καρύδι για τους κιτρινοπράσινους, οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη θα θεωρηθεί αποτυχία για την ομάδα του Ρούμπεν Σεγιές.

Ο αγώνας έχει φαβορί και αυτή είναι η ΑΕΚ, η οποία, ωστόσο, θα πρέπει να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Το αποτέλεσμα της αποψινής αναμέτρησης πιστεύεται ότι θα κριθεί, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από την απόδοση των γηπεδούχων, οι οποίοι καλούνται να παρουσιαστούν σοβαροί και υποψιασμένοι.

Στην ΑΕΚ θεωρούν ότι η μεγάλη διακοπή που προηγήθηκε θ’ αποδειχθεί ωφέλιμη για την ομάδα, αφού δόθηκε ο χρόνος στα μεταγραφικά αποκτήματα που ήλθαν αργά να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος όσον αφορά τον βαθμό αγωνιστικής τους ετοιμότητας και να εγκλιματιστούν καλύτερα.

Τα φιλικά που έγιναν τις προηγούμενες μέρες έδειξαν ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε καλό δρόμο αλλά αυτό θα πρέπει να το αποδείξει και στις επίσημες υποχρεώσεις της. Μια πιθανή ενδεκάδα θ’ αποτελείται από τους Παλεάρι, Μιραμόν, Πηλέα, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ ή Φαν ντε Χορν, Λέδες, Κέλερ, Ρέπας ή Μράμπτι, Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι και Μπάγιτς. Θέση βασικού διεκδικεί και ο Πάνκοφ. Δεν υπολογίζονται οι Τσακόν, Αμίν και Όλιβαν.