Να το κάνει ξανά!

Από την ΑΕΚ Αρένα, στάδιο το οποίο χρησιμοποιεί και ως έδρα, περνάει η προσπάθεια της Ομόνοιας Αραδίππου για να διατηρήσει το αήττητό της, παίζοντας απόψε (19:00) με την ΑΕΚ.

Στο γήπεδο αυτό η ομάδα του Γιαννάκη Οκκά είχε πανηγυρίσει το μοναδικό τρίποντο στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, κερδίζοντας στη δεύτερη στροφή την Krasava ENY με 2-1, μια εβδομάδα μετά το 0-0 στο ΓΣΠ με την Ομόνοια. Έπειτα έφερε άλλες δύο ισοπαλίες, αμφότερες 1-1, εκτός με την Καρμιώτισσα και εντός με τον Ολυμπιακό.

Έτσι θέλει να δώσει συνέχεια στην αήττητη πορεία και, αν είναι δυνατό, να... τριτώσει το καλό απέναντι στην ομάδα της Λάρνακας, την οποία είχε κερδίσει μια φορά σε καθεμία από τις δύο προηγούμενες περιόδους. Φυσικά, τόσο πέρσι όσο και προπέρσι το είχε πράξει στο ματς του β' γύρου και στην έδρα της (σ.σ. έπαιζε στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»).