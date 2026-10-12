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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Αραδίππου

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΑΕΚ Λάρνακας υποδέχεται σήμερα στις 19:00 την Ομόνοια Αραδίππου στην ΑΕΚ Αρένα, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η 5η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο, με τη νίκη της να προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.34. Η ισοπαλία δίνεται στα 4.50, ενώ η επικράτηση της Ομόνοιας Αραδίππου προσφέρεται στα 9.75. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Επιλογές υπάρχουν και για την εξέλιξη του σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Το ενδεχόμενο να σημειωθεί τουλάχιστον ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στο 1.39, ενώ το Over 1.5 γκολ στο πρώτο μέρος δίνεται στα 2.62.

Για όσους αναζητούν υψηλότερη απόδοση, το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 2.5 γκολ μόνο στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 5.80. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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