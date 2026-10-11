Μετά το χαμένο παιχνίδι με τον Άρη στο φινάλε του παιχνιδιού, με τους μαυροπράσινους να έχουν παράπονα από την διαιτησία του αγώνα, ο πρόεδρος Πέτρος Σάββας στέλνει το δικό του μήνυμα.

Η αναφορά του:

«ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Όσο προσπαθούν να μας λυγίσουν, τόσο πιο δυνατοί θα γινόμαστε!

Όσο προσπαθούν να μας σκοτώσουν, τόσο περισσότερο θα πεισμώνουμε και θα αντιδρούμε!

Η σημερινή βραδιά μάς πίκρανε, αλλά δεν μας λύγισε. Αντίθετα, μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε.

Και αυτό θα το αποδεικνύουμε κάθε εβδομάδα, εκεί όπου δίνονται οι πραγματικές απαντήσεις: στον αγωνιστικό χώρο!

Στον κόσμο του Ολυμπιακού θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

Συνεχίζουμε ενωμένοι, με ψηλά το κεφάλι, με πίστη και πείσμα.

ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!».