«Ήμασταν καλύτεροι - Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η διαιτησία»

Στο φινάλε του αγώνα με τον Άρη ο Ολυμπιακός δέχθηκε την πρώτη του φετινή ήττα (1-2), με τον προπονητή της ομάδας της Λευκωσίας, Γιώργο Κωστή, να δίνει συγχαρητήρια στους παίκτες του και να αναφέρει ότι η ομάδα του ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

«Ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεχθήκαμε δύο γκολ από ατομικά λάθη. Στην κλασική φάση με τον Κυνηγόπουλο δεν σκοράραμε. Κρατάμε την εμφάνιση και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Σήμερα αδικήσαμε τους εαυτούς μας, συγχαρητήρια στους παίκτες μας για την προσπάθεια. Να βγούμε πιο δυνατοί από το σημερινό αποτέλεσμα» ανάφερε.

Σε ερώτηση εάν υπάρχουν παράπονα για διαιτητικές αποφάσεις, ανάφερε: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η διαιτησία. Χάσαμε από μικρές τακτικές λεπτομέρειες, δεν θεωρώ ότι ευθύνεται η διαιτησία».