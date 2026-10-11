Ράτζκοφ: «Φανταστική αντίδραση»

Οι δηλώσεις του Αρτσιόμ Ράτζκοφ μετά τη νίκη του Άρη με 2-1 επί του Ολυμπιακού:

«Θέλω να δώσω συγχαρητήριά στην ομάδα μου και σε όλο το οικοδόμημα του Άρη. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, με εναλλαγές συναισθημάτων, ακυρωθέντα γκολ, κόκκινες κάρτες και ένταση.

Όμως, η ομάδα μου είχε μια φανταστική αντίδραση. Ακόμα και με δέκα ποδοσφαιριστές καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Η εμπειρία που πήραμε από αυτό το παιχνίδι μπορεί να είναι πιο σημαντική και από τους τρεις βαθμούς.

Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, που απέδειξε πόσο καλή ομάδα είναι και πόσο δύσκολο είναι να τον αντιμετωπίσεις»..