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Ο Κριστιάνο έμεινε στον πάγκο για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια!

ΓΗΠΕΔΟ

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Για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα μετά από 18 χρόνια

Ο Ζόρζε Ζεσούς άφησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον πάγκο, καθ΄όλην την διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Νορβηγία για το Nations League, που έληξε με νίκη 2-1 των Ιβήρων. Και με εξαίρεση φιλικές αναμετρήσεις, αυτό είχε να συμβεί για περισσότερα από 18 χρόνια!

Ο CR7, ο οποίος είναι ο κάτοχος του ρεκόρ συμμετοχών και γκολ με την εθνική ομάδα της πατρίδας του (σ.σ. 234 ματς, 146 τέρματα), είχε να δει ολόκληρο αγώνα από τον πάγκο, από την ήττα με 2-0 από την Ελβετία, στο ματς που έγινε στις 15 Ιουνίου 2008, για την φάση των ομίλων του Euro. Πριν από αυτό, είχε συμβεί μόνο μία φορά και συγκεκριμένα στις 21 Ιουνίου 2006, στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον του Μεξικού (2-1).

Πιο πρόσφατα, στις 8 Ιουνίου 2024, παρέμεινε στον πάγκο εναντίον της Κροατίας (1-2), αλλά αυτό συνέβη σε έναν φιλικό αγώνα, τον μοναδικό στην καριέρα του όπου δεν αγωνίσθηκε.

Κατηγορίες

Eθνικες Ομαδες

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