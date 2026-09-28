Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου η πρεμιέρα του Πρωταθλήματος Γυναικών

Μετά τον αγώνα Super Cup μπαίνουμε σε ρυθμούς πρεμιέρας του Πρωταθλήματος Γυναικών ποδοσφαιρικής περιόδου 2026 - 2027.

Η αυλαία θα ανοίξει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 με τρεις αναμετρήσεις, κενή αγωνιστική για τον Άρη Λεμεσού.

Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Apollon Ladies - Lakatamia FC που θα διεξαχθεί στο Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς και θα αρχίσει στις 11:00 πμ.

Το Σάββατο την ίδια ώρα θα διεξαχθούν επίσης οι αγώνες Πέγεια / Ακάμας - ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια Λευκωσίας - Ξυλοφάγου FC.

Μετά την πρεμιέρα θα ακολουθήσει διακοπή λόγω ημερομηνιών Εθνικών ομάδων και η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου.