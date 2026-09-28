ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου η πρεμιέρα του Πρωταθλήματος Γυναικών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Mε εφτά ομάδες θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα

Μετά τον αγώνα Super Cup μπαίνουμε σε ρυθμούς πρεμιέρας του Πρωταθλήματος Γυναικών ποδοσφαιρικής περιόδου 2026 - 2027.

Η αυλαία θα ανοίξει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 με τρεις αναμετρήσεις, κενή αγωνιστική για τον Άρη Λεμεσού.

Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Apollon Ladies - Lakatamia FC που θα διεξαχθεί στο Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς και θα αρχίσει στις 11:00 πμ.

Το Σάββατο την ίδια ώρα θα διεξαχθούν επίσης οι αγώνες Πέγεια / Ακάμας - ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια Λευκωσίας - Ξυλοφάγου FC.

Μετά την πρεμιέρα θα ακολουθήσει διακοπή λόγω ημερομηνιών Εθνικών ομάδων και η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιλογή διαιτητών με τεχνητή νοημοσύνη στην Euroleague!

EUROLEAGUE

|

Category image

Η ποινή που συζητήθηκε για τη Σίτι: Αφαίρεση 20-25 βαθμών κάθε σεζόν για 3-5 χρόνια!

Premier League

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Είμαι στα καλύτερά μου και μπορώ να κυριαρχήσω»

NBA

|

Category image

Μπαρτσελόνα: «Πολύ μεγάλη πιθανότητα ο τελικός του Μουντιάλ 2030 να γίνει στο Καμπ Νου»

La Liga

|

Category image

Διαθέσιμος για το Ελλάδα-Ολλανδία ο Κωστούλας

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Σε δίλημμα η Premier League: Φόβοι πως ο υποβιβασμός της Σίτι θα αποδυναμώσει το πρωτάθλημα

Premier League

|

Category image

Ο Κλοπ πειραματίζεται κι oι Γερμανοί γκρινιάζουν!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Τέλος από την Krasava ΕΝΥ Ύψωνα ο Στοΐκοβιτς

Krasava ENY Ύψωνα

|

Category image

Μάντζιος: «Να διεκδικήσουμε στα επόμενα τους βαθμούς που χάσαμε»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

«Θα προτείνει και η Premier τιμωρίες για τη Σίτι, πιέζουν οι ομάδες για υποβιβασμό»!

Premier League

|

Category image

Όμιλος Κύπρου: Διπλό στο 89΄ για Μαυροβούνιο - Η βαθμολογία και η συνέχεια

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Δυνατό μήνυμα ενότητας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης από την Ανόρθωση Καλαθόσφαιρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πυροβολούσε... άσφαιρα η Κύπρος στη Λετονία!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αφιέρωμα του Europa League στις... ποδιές του Καρέτσα!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του σωματείου ΑΠΟΕΛ - Αφορούν τέσσερις ομάδες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη