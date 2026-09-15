Έχει δουλειά ο Ντιονί

Η Θέλτα προφανώς και είναι ένας υπολογίσημος αντίπαλος παρόλο που το ξεκίνημά της στην Λα Λίγκα δεν είναι το ιδανικό. Η Ισπανική ομάδα σε σύνολο έξι αγώνων, έχει καταφέρει να μαζέψει τέσσερις βαθμούς και βρίσκεται στην 15η θέση της βαθμολογίας. Μάλιστα έχει σκοράρει τρία γκολ δεχόμενη έξι. Αυτό που θέλει λοιπόν να κάνει ο Ντιονί είναι να καταφέρει να βρει τον τρόπο για να πληγώσει μία αμυντική γραμμή που η αλήθεια είναι δεν βρίσκεται στα καλά της.