Πήρε το ντέρμπι και προκρίθηκε η Λίβερπουλ, τεσσάρα η Άρσεναλ!

Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Τότεναμ στο «Άνφιλντ» και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του αγγλικού League Cup.

Εκτός συνέχειας έμεινε η Γουέστ Χαμ που ηττήθηκε εντός έδρας 2-3 από τη Φούλαμ στο λονδρέζικο ντέρμπι. Βασικος ήταν ο Ντίνος Μαυροπάνος που έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του (Μοράτο 16΄), αλλά αυτό δεν στάθηκε αρκετό...

Ο Χρήστος Τζόλης έπαιξε στα τελευταία 20 λεπτά στη νικη της Άρσεναλ με 4-2 επί της Ίπσουϊτς, ματς στο οποίο έλαμψε το άστρο του 16χρονου Μαξ Ντάουμαν ο οποίος πέτυχε για πρώτη φορά δύο γκολ.

Τα αποτελέσματα του 3ου γύρου στο League Cup Αγγλίας: Μπόρνμουθ-Λίνκολν 4-0

Κρίσταλ Πάλας-Μίντλεσμπρο 3-0

Λέιτον Όριεντ-Μπράντφορντ 1-3

Σάντερλαντ-Χαλ 1-0

Μίλγουολ-Νιούκαστλ 0-1

Τσέλσι-Λιντς 6-3

Πίτερμπρο-Μπάρνσλεϊ 3-3 (7-6 στα πέναλτι)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 2-3

Ίπσουιτς-Άρσεναλ 2-4

Λίβερπουλ-Τότεναμ 3-1

Ρέντινγκ-Μπρέντφορντ 1-2

Έβερτον-Γουλβς 16/9

Φλίτγουντ Τάουν-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 16/9

Κόβεντρι-Άστον Βίλα 16/9

Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 16/9

Μάντσεστερ Σίτι-Νόριτς 17/9