Πήρε το ντέρμπι και προκρίθηκε η Λίβερπουλ, τεσσάρα η Άρσεναλ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Η δράση στο League Cup και η επικράτηση των φαβορί.
Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Τότεναμ στο «Άνφιλντ» και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του αγγλικού League Cup.
Εκτός συνέχειας έμεινε η Γουέστ Χαμ που ηττήθηκε εντός έδρας 2-3 από τη Φούλαμ στο λονδρέζικο ντέρμπι. Βασικος ήταν ο Ντίνος Μαυροπάνος που έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του (Μοράτο 16΄), αλλά αυτό δεν στάθηκε αρκετό...
Ο Χρήστος Τζόλης έπαιξε στα τελευταία 20 λεπτά στη νικη της Άρσεναλ με 4-2 επί της Ίπσουϊτς, ματς στο οποίο έλαμψε το άστρο του 16χρονου Μαξ Ντάουμαν ο οποίος πέτυχε για πρώτη φορά δύο γκολ.
Τα αποτελέσματα του 3ου γύρου στο League Cup Αγγλίας: Μπόρνμουθ-Λίνκολν 4-0
Κρίσταλ Πάλας-Μίντλεσμπρο 3-0
Λέιτον Όριεντ-Μπράντφορντ 1-3
Σάντερλαντ-Χαλ 1-0
Μίλγουολ-Νιούκαστλ 0-1
Τσέλσι-Λιντς 6-3
Πίτερμπρο-Μπάρνσλεϊ 3-3 (7-6 στα πέναλτι)
Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 2-3
Ίπσουιτς-Άρσεναλ 2-4
Λίβερπουλ-Τότεναμ 3-1
Ρέντινγκ-Μπρέντφορντ 1-2
Έβερτον-Γουλβς 16/9
Φλίτγουντ Τάουν-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 16/9
Κόβεντρι-Άστον Βίλα 16/9
Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 16/9
Μάντσεστερ Σίτι-Νόριτς 17/9