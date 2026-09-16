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Ο Έσπι ήταν και πάλι εκεί, γλιτώνοντας την Ρεάλ Μαδρίτης από μέγα κάζο

ΓΗΠΕΔΟ

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Bρισκόταν με 2-0 μπροστά στο σκορ, δέχθηκε την ισοφάριση, με τον νεαρό στο φινάλε να την ξελασπώνει

Λίγο έλλειψε να πάθει καρδιακό η Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο η «Βασίλισσα» είδε τον νεαρό Έσπι να βγάζει για ακόμη μία φορά φέτος τα κάστανα από τη φωτιά, καθώς με δικό του γκολ στο 90+1' διαμόρφωσε το τελικό 3-2, μέσα στην έδρα της Έλτσε, για την 6η αγωνιστική της La Liga.

Όλα έδειχναν ότι η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο θα είχε ένα άνετο βράδυ απέναντι στην Έλτσε, καθώς από το 33ο λεπτό το σκορ ήταν ήδη στο 2-0. Εκεί, όμως, η «Βασίλισσα» κάπως χαλάρωσε και, μέσα σε οκτώ λεπτά, λίγο έλλειψε να γκρεμίσει τα πάντα, δεχόμενη δύο απανωτά γκολ στο 71' και το 83', μέχρι ο Έσπι να εμφανιστεί στο φινάλε για το τελικό 3-2.

Ο Γκιουλέρ, στο 25', με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι του αντίπαλου κίπερ. Αυτή, μετά το γκελ, χτύπησε πάνω του και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Μπορεί να μέτρησε ως αυτογκόλ του Ντιτούρο, ωστόσο η εκτέλεση του Τούρκου ήταν μαγευτική.

Η Ρεάλ συνέχισε να πιέζει και, στο 33', βρήκε και δεύτερο τέρμα. Ο Ντιομαντέ μοίρασε την πρώτη του ασίστ με τα λευκά της Μαδρίτης και ο Εμπαπέ, με υπέροχο τελείωμα, έγραψε το 2-0, βάζοντας τις βάσεις για μία ακόμη σημαντική νίκη της ομάδας του στη διοργάνωση.

Στο φινάλε του αγώνα ήρθαν τα πάνω κάτω. Στο 71', ο Οσόριο έβαλε και πάλι την Έλτσε στο παιχνίδι για το 2-1, ενώ ο Νίνο, στο 83ο λεπτό, ισοφάρισε σε 2-2, κάτω από έξαλλους πανηγυρισμούς.

Εκεί, όμως, εμφανίστηκε ο Έσπι, όπως είχε κάνει και στη 2η αγωνιστική απέναντι στην Εσπανιόλ, και με δικό του τέρμα στο 90+1' έγραψε το τελικό 3-2, χαρίζοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του και μαζί μπόλικη ηρεμία για τη δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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