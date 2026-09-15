Όλοι μέσα για Θέλτα

Ο Νορβηγός προπονητής, στο πλαίσιο των δηλώσεών του για το ματς της Τετάρτης (16/9) ρωτήθηκε για τα αγωνιστικά δεδομένα.

Ο Χένινγκ Μπεργκ σημείωσε πως όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στην διάθεσή του για την πρεμιέρα στο ΓΣΠ.

«Είμαστε φυσικά χαρούμενοι που ξεκινάμε τη διοργάνωση στην έδρα μας. Είναι πολύ σημαντικό για την ατμόσφαιρα, για τους ποδοσφαιριστές και για το ξεκίνημα της διοργάνωσης να αγωνιζόμαστε στο σπίτι μας, μάλιστα σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Σέλτικ.

Νομίζω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές που αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών είναι πλέον διαθέσιμοι. Επομένως, όλοι είναι έτοιμοι και είμαι σίγουρος ότι όλοι θέλουν να αγωνιστούν»