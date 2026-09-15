Η αποστολή της Ομόνοιας για Θέλτα

Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού, (16/09, 19:45) εντός έδρας αγώνα απέναντι στη Celta Vigo για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Μοντνόρ, Κακουλλής, Εβάντρο, Μάριτς, Τανάσε, Μπράουερς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Σάτκα, Ανδρέου, Νεγκό, Χρίστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου, Ντουβέρν, Ντιόνι.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ θα αρχίσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΡΙΚ. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.