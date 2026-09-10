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Επίσημο: Ξανά στην Ομόνοια ο Ακιντόλα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοινώθηκε η μεγάλη επιστροφή

Οι πληροφορίες των τελευταίων ωρών επιβεβαιώθηκαν και ο Νταβίντ Ακιντόλα είναι ξανά ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας και με τη βούλα!

Το τριφύλλι, αφότου προηγουμένως... προανήγγειλε με τη μεταγραφή με βίντεο στα ΜΚΔ, ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον 30χρονο Νιγηριανό ακραίο επιθετικό ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα της πρωτεύουσας 6,5 χρόνια μετά το πρώτο, ολιγόμηνο πέρασμά του, όταν μεταξύ Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 αγωνίστηκε στην Ομόνοια δανεικός (από τη Μίντιλαντ), πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις στις επτά συμμετοχές του.

Ο Ακιντόλα, ο οποίος στο πρώτο μισό της προηγούμενης σεζόν κατέγραψε 21 εμφανίσεις με τη Χαλ κι ακολούθως τέθηκε εκτός λίστας στο πρωτάθλημα (φέτος κατέγραψε μία συμμετοχή στο Λιγκ Καπ), υπέγραψε διετές συμβόλαιο κι ετοιμάζεται να... επανασυστηθεί στον κόσμο των πρασίνων o oποίος αναμφίβολα έχει ενθουσιαστεί στο άκουσμα της επιστροφής του στην ομάδα.

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας:

Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με τη Hull City για τη μεταγραφή του David Akintola στην ΟΜΟΝΟΙΑ!

Το συμβόλαιο συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή είναι διάρκειας δύο χρόνων.

Επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 8.

Ο David Akintola είναι γνωστός στον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς φόρεσε ξανά το τριφύλλι στο στήθος τη σεζόν 2019-20 που δεν είχε ολοκληρωθεί λόγω του Covid-19. Είχε αποκτηθεί τη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου, αγωνίστηκε σε επτά αγώνες και μοίρασε δύο ασίστ, έχοντας και αυτός τη δική συμβολή στην κατάκτηση της 1ης θέσης. Είναι 30 χρόνων, κατάγεται από τη Νιγηρία και αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός και επιθετικός.

Τον τελευταίο ένα χρόνο έπαιζε στη Hull City και πανηγύρισε την ιστορική άνοδο στην Premier League, ενώ τελευταία του συμμετοχή στην Αγγλική ομάδα ήταν στις 28 Αυγούστου 2026, σε αγώνα για το EFL Cup. Προηγουμένως ήταν για πέντε χρόνια στο πρωτάθλημα Τουρκίας, αγωνιζόμενος σε Adana Demirspor, Rizespor και Hatayspor. Σε ηλικία 18 χρόνων είχε κάνει το μεγάλο βήμα με τη μεταγραφή του στη Midtjylland.

Καλωσορίζουμε ξανά τον David Akintola στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

 

 

 

 

 

 

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