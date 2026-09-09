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Ανατροπή κόντρα στην Ατλέτικο και πρεμιέρα με το δεξί για Λίβερπουλ και Ιραόλα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Αντόνι Ιραόλα συνδύασε το ντεμπούτο του στο Champions League με μεγάλη νίκη, καθώς η Λίβερπουλ ανέτρεψε το 0-1 και επικράτησε 2-1 της Ατλέτικο στο Άνφιλντ.

Η Λίβερπουλ μπήκε με το δεξί στη League Phase του Champions League, επικρατώντας 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Άνφιλντ και πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη με ανατροπή, στο ντεμπούτο του Άντονι Ιραόλα στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν εκείνη που χτύπησε πρώτη. Στο 16ο λεπτό, ο Χουλιάν Άλβαρες βρήκε με εξαιρετική μπαλιά τον Μάρκος Γιορέντε, ο οποίος βγήκε στην πλάτη της άμυνας και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον Άλισον για το 0-1.

Η Λίβερπουλ προσπάθησε να απαντήσει, έχοντας την κατοχή και πιέζοντας την Ατλέτικο, η οποία μετά το γκολ χαμήλωσε τις γραμμές της και έκλεισε τους χώρους στον άξονα. Οι γηπεδούχοι δυσκολεύονταν να βρουν καθαρές λύσεις, μέχρι το 40', όταν ο Ντόμινικ Σομποσλάι έφερε το ματς στα ίσα με δυνατό τελείωμα.

Στο δεύτερο μέρος η Λίβερπουλ μπήκε αποφασισμένη και μέσα σε τέσσερα λεπτά ολοκλήρωσε την ανατροπή. Στο 49', ο Αλέξις ΜακΆλιστερ βρήκε χώρο και με εξαιρετικό τελείωμα με το αριστερό έκανε το 2-1, βάζοντας φωτιά στο Άνφιλντ.

Ο Σιμεόνε προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα με τις κινήσεις του από τον πάγκο, με την Ατλέτικο να ανεβάζει μέτρα και να ψάχνει την ισοφάριση. Η Λίβερπουλ, όμως, είχε πλέον περισσότερους χώρους στην κόντρα και έφτασε κοντά και σε τρίτο γκολ.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα οι «ροχιμπλάνκος» πίεσαν περισσότερο, κυρίως με γεμίσματα και στατικές φάσεις, χωρίς όμως να βρουν το γκολ και έτσι ο Ιραόλα συνδύασε το ντεμπούτο του στο Champions League με τρίποντο!

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗPremier LeagueΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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