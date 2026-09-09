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Η αποθεωτική ανάρτηση του Champions League για το φάουλ του Μάριν κόντρα στη ΛΑΣΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Το Champions League αποθέωσε μέσω ανάρτησης στα social media τον Ραζβάν Μαρίν για το εντυπωσιακό φάουλ που χάρισε τη νίκη στην ΑΕΚ στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση.

Η επιστροφή της ΑΕΚ στ΄αστέρια συνδυάστηκε με τον καλύτερο τρόπο! Στην πρεμιέρα της στο Champions League, η Ένωση κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα απέναντι στη ΛΑΣΚ και χάρη στο εντυπωσιακό φάουλ του Μαρίν πήρε τη νίκη με 1-0 για να μπει με το δεξί στη διοργάνωση.

Η επικράτηση επί της Αυστριακής ομάδας μάλιστα ήταν η πρώτη για τους Κιτρινόμαυρους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση εδώ και είκοσι χρόνια, με το γκολ του Μαρίν φυσιολογικά να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Πέραν ωστόσο από τη σημασία του, ξεχωρίζει και για την ομορφιά του.

Ο Ρουμάνος μέσος κατάφερε να σηκώσει τη Νέα Φιλαδέλφεια στο πόδι με την εντυπωσιακή εκτέλεση στο «παραθυράκι» της εστίας και το κομψοτέχνημα που παρουσίασε κέντρισε τα βλέμματα μέχρι και της επίσημης σελίδας του Champions League.

«Free kick golazo» έγραψαν συγκεκριμένα οι διοργανωτές στο Instagram, ενώ συνόδευσαν την ανάρτηση με ένα χειροκρότημα σε μορφή emoji προς τον «αρτίστα» του έργου, Ραζβάν Μαρίν.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ευρωπαικες ΔιοργανωσειςSuper League

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