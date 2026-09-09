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Τέλος ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

H ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε επισήμως το βράδυ της Τετάρτης το τέλος της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τα τελευταία 24ωρα ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής και τελικώς αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του με τους Ερυθρόλευκους.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρει:

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του ΘΡΥΛΟΥ.

Στη συνέχεια, η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό τρεμπλ των 100 χρόνων του Συλλόγου (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ) και ο κόουτς έγραψε και αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Γι’ αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με τον Σύλλογο μας. Γι’ αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας.

Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντηχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει.

Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ θα σε συνοδεύουν παντοτινά Στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά.

Σε ευχαριστούμε για όλα!

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Super League

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