Δεν θα είναι απλώς ένα διπλό για την ΑΕΛ

Η σεζόν στην ΑΕΛ ξεκίνησε με γλυκόξινη γεύση, αφού το τρίποντο της πρεμιέρας επί της Ανόρθωσης επισκιάστηκε από τους σοβαρούς τραυματισμούς των Τσατάκοβιτς και Γκομίς.

Η γκαντεμιά θα… ξεχαστεί σύντομα εφόσον οι επιτυχίες είναι συνεχόμενες και μία τέτοια πάνω στον ΑΠΟΕΛ στην σημερινή (19:00) εξόρμηση στο ΓΣΠ (19:00), θα έφερνε ευφορία, θα τόνωνε την αυτοπεποίθηση και θα «γεννούσε» μεγαλύτερες ελπίδες για το άμεσο μέλλον.

Δεν είναι και το πιο εύκολο, όμως το έπραξε πέρσι με τον ίδιο προπονητή, βάζοντας φρένο σε μία κάκιστη προϊστορία. Και ελπίζει να το πράξει και φέτος, ώστε να γίνει το δύο στα δύο που θα βοηθήσει σε πολλούς τομείς σε αυτή την ιδιαίτερη σεζόν με τις πάμπολλες αλλαγές στο ρόστερ. Δεν θα είναι ένα απλώς διπλό αλλά μία απόδραση, μέσω της οποίας θα αποδείξει πως φέτος έχει δυνατότητες για επιστροφή στον… ίδιο δρόμο.

Οι αλλαγές στην ενδεκάδα είναι δεδομένες σε σχέση με την πρεμιέρα, με την τεχνική ηγεσία να εύχεται να μην προκύψει ξανά τέτοια γκαντεμιά.