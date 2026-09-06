ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν θα είναι απλώς ένα διπλό για την ΑΕΛ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Δεν είναι και το πιο εύκολο, όμως το έπραξε πέρσι με τον ίδιο προπονητή

Η σεζόν στην ΑΕΛ ξεκίνησε με γλυκόξινη γεύση, αφού το τρίποντο της πρεμιέρας επί της Ανόρθωσης επισκιάστηκε από τους σοβαρούς τραυματισμούς των Τσατάκοβιτς και Γκομίς.

Η γκαντεμιά θα… ξεχαστεί σύντομα εφόσον οι επιτυχίες είναι συνεχόμενες και μία τέτοια πάνω στον ΑΠΟΕΛ στην σημερινή (19:00) εξόρμηση στο ΓΣΠ (19:00), θα έφερνε ευφορία, θα τόνωνε την αυτοπεποίθηση και θα «γεννούσε» μεγαλύτερες ελπίδες για το άμεσο μέλλον.

Δεν είναι και το πιο εύκολο, όμως το έπραξε πέρσι με τον ίδιο προπονητή, βάζοντας φρένο σε μία κάκιστη προϊστορία. Και ελπίζει να το πράξει και φέτος, ώστε να γίνει το δύο στα δύο που θα βοηθήσει σε πολλούς τομείς σε αυτή την ιδιαίτερη σεζόν με τις πάμπολλες αλλαγές στο ρόστερ. Δεν θα είναι ένα απλώς διπλό αλλά μία απόδραση, μέσω της οποίας θα αποδείξει πως φέτος έχει δυνατότητες για επιστροφή στον… ίδιο δρόμο.

Οι αλλαγές στην ενδεκάδα είναι δεδομένες σε σχέση με την πρεμιέρα, με την τεχνική ηγεσία να εύχεται να μην προκύψει ξανά τέτοια γκαντεμιά.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παναθηναϊκός και Τεττέη... παρέσυραν τον ΠΑΟΚ

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Όταν οι πραγματικές εικόνες δεν βολεύουν, είναι ευκολότερο να αλλάζει η συζήτηση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Είχαν... κέφια και ρέντα ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ και τα νέα βλέμματα στο «Αλφαμέγα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απάντησε στην Ανόρθωση ο Απόλλωνας με... αιχμές για ΑΙ: «Γελάει και το παρδαλό κατσίκι!»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.700.000 στο ΤΖΟΚΕΡ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεύτερη νίκη για ΟΦΗ με ελληνικό... άρωμα

Super League

|

Category image

Το έκοψε ο Παπαδόπουλος για μεταγραφή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χαρές για... 24 ώρες και ξανά στη δουλειά ο ΑΠΟΕΛ - «Αν δεν προσγειωθούμε, ίσως να το πληρώσουμε»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το ΑΠΟΕΛίστικο κουμάντο με... σέξι εμφάνιση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η εύκολη νίκη της ΑΕΚ επί της Νέας Σαλαμίνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καταβεβλημένος ο Μαρτίνς, απολογήθηκε και άφησε αιχμές!

ΑΕΛ

|

Category image

Ζήτησε περισσότερη δουλειά για καλύτερη έκδοση ο Σεγιές - Απογοητευμένος ο Λόπεθ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σεπτέμβρης σαν… εφιάλτης για την ΑΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άστραψε και βρόντηξε ο ΑΠΟΕΛ και εξάρα στην ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συνέτριψε τη Νέα Σαλαμίνα και έφυγε με το διπλό η ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη