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«Τελειώνει» του Κούσουλου!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Κηφισιά ολοκληρώνει την μεταγραφή του Ιωάννη Κούσουλου από την Ομόνοια

Στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής χαφ. 

Η Κηφισία, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ελλαδικά μέσα, ολοκληρώνει την απόκτησή του από την Ομόνοια. 

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Η Κηφισιά προχωρά στην απόκτηση του Ιωάννη Κούσουλου από την Ομόνοια, ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή της με έναν έμπειρο διεθνή Κύπριο αμυντικό χαφ.

Η Κηφισιά ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς προχωρά στην απόκτηση του Ιωάννη Κούσουλου από την Ομόνοια. Ο 30χρονος διεθνής Κύπριος μέσος αναμένεται στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τη νέα του ομάδα.

Ο Κούσουλος προορίζεται να προσθέσει εμπειρία και ποιότητα στον άξονα της Κηφισιάς. Η βασική του θέση είναι αυτή του αμυντικού χαφ, ενώ έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο ως στόπερ όσο και ως δεξιός μπακ, στοιχείο που του δίνει ιδιαίτερη αξία ως πολυθεσίτη ποδοσφαιριστή.

Ο Κύπριος άσος έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της καριέρας του με την Ομόνοια, στην οποία αγωνίζεται από το 2018, έχοντας προηγουμένως περάσει από τη Νέα Σαλαμίνα. Με τη φανέλα της ομάδας της Λευκωσίας έχει καταγράψει περισσότερες από 180 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σημαντική παρουσία τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές.

Παράλληλα, διαθέτει μεγάλη εμπειρία και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έχοντας ξεπεράσει τις 50 συμμετοχές με την Εθνική Κύπρου. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με παραστάσεις, συνέπεια και έντονο αγωνιστικό χαρακτήρα, στοιχεία που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφαση της Κηφισιάς να κινηθεί για την απόκτησή του.

Την περασμένη σεζόν ο Κούσουλος είχε συνολικά 36 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, Ευρώπη και Κύπελλο, σημειώνοντας τρία γκολ. Παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του με την Ομόνοια έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027, οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον σε διαδικασία ολοκλήρωσης της μετακίνησής του στην Ελλάδα.

 

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