Ίσως το μεγαλύτερο ξεσκαρτάρισμα!

Παρ' όλο που τερμάτισε στη 2η θέση στο περσινό πρωτάθλημα, εντούτοις ουσιαστικά μιλάμε για μία εκ βαθέων αναδόμηση της ομάδας. Επί της ουσίας, η ΑΕΚ είναι φέτος μια νέα ομάδα, που μετρά ήδη δύο αλλαγές προπονητών, η οποία χρειάζεται τον χρόνο της για να μονταριστεί και ν’ ανακτήσει την απαιτούμενη συνοχή και «χημεία». Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν νέα μεταγραφικά αποκτήματα, τα οποία δεν είδαμε αγωνιζόμενα στην πρεμιέρα (Κέλερ, Όλιβαν, Τρίκα, Αντερέγκεν). Μέχρι στιγμής η ομάδα της Λάρνακας ολοκλήρωσε συνολικά 12 μεταγραφές (Αντερέγκεν, Πηλέας, Μούφτιτς, Άδωνη, Λαγιούνι, Πάνκοφ, Ρέπας, Βαν ντε Χορν, Μράπτι, Κέλερ, Όλιβαν και Τρίκα), ενώ κούνησαν μαντίλι από το «ΑΕΚ Αρένα», για διάφορους λόγους, άλλοι 13 ποδοσφαιριστές (Ροντέν, Ρομπέρζ, Γκαρσία, Αλομέροβιτς, Σουάρες, Καρδέρο, Μουντραζίγια, Πονς, Χάιρο, Ενρίκες, Ρούμπιο, Κομάρ, Γκονζάλες). Δεν αποκλείεται, μέχρι να εκπνεύσει η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος, η ΑΕΚ να προχωρήσει και σε άλλες κινήσεις, αφού «παίζει» η απόκτηση ενός έμπειρου τερματοφύλακα αλλά και η αποχώρηση κάποιων ακόμα ποδοσφαιριστών… Ο Γκούρφινγκελ είναι κοντά στο να «κλείσει» στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Πάνε «Αμμόχωστος» οι ΑΕΚτζήδες;

Στο μεταξύ, προκύπτει θέμα μετακίνησης οπαδών της ΑΕΚ στο πέταλο του γηπέδου «Αμμόχωστος» για τον κυριακάτικο (19.00) αγώνα της 2ης αγωνιστικής με τη Νέα Σαλαμίνα. Η ΑΕΚ ζήτησε 400 εισιτήρια που δικαιούται για να τα διαθέσει στους οπαδούς της, αλλά οι ερυθρόλευκοι παρουσιάζονται αρνητικοί, εξαιτίας των πρόσφατων επεισοδίων στην εκδήλωση Fan Day. Την τελική απόφαση θα πάρει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ και η Αστυνομία. Ο Πηλέας προπονείται κανονικά και θα είναι διαθέσιμος. Αμφιβολίες παραμένουν για τον Αμίν.