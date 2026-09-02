Επίσημη η «βόμβα» Έντσο!

Ο Αργεντινός μέσος κόστισε 125 εκατομμύρια λίρες και τίθεται άμεσα στη διάθεση του Έντσο Μαρέσκα.Έντσο Φερνάντες και Έντσο Μαρέσκα ξανασμίγουν στη Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» ενισχύουν με τον καλύτερο τρόπο τη μεσαία τους γραμμή ενόψει της νέας σεζόν, κάνοντας το… μπαμ του καλοκαιριού στο «Νησί».

Έντσο Φερνάντες και Έντσο Μαρέσκα ξανασμίγουν στη Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» ενισχύουν με τον καλύτερο τρόπο τη μεσαία τους γραμμή ενόψει της νέας σεζόν, κάνοντας το… μπαμ του καλοκαιριού στο «Νησί».

Ο Αργεντινός μέσος ξανασμίγει με τον Έντσο Μαρέσκα μετά την κοινή τους θητεία στην Τσέλσι, σε μια συνεργασία που επιθυμούσαν διακαώς και οι δύο.

Έτσι, με την απόκτηση και του Μπουαντί, η Σίτι ενισχύει με τον καλύτερο τρόπο τον χώρο του άξονα και καλύπτει επάξια το κενό που άφησε ο Ρόντρι.

Το κόστος της μεταγραφής ανέρχεται στα 125 εκατομμύρια λίρες και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες αγορές στην ιστορία της Premier League.

Enzo Fernández is here 🤝 pic.twitter.com/NWyxbpGquy — Manchester City (@ManCity) September 1, 2026

england365.gr