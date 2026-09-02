Πήρε 250 εισιτήρια για «Αμμόχωστος» η ΑΕΚ

Η AEK LARNACA FC LTD ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τις λεπτομέρειες της προπώλησης εισιτηρίων του αγώνα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με αντίπαλο τη Νέα Σαλαμίνα, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή (06/09) στις 19:00 στο Στάδιο Vitex «Αμμόχωστος Επιστροφή».

Λόγω του περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων (250), θα δοθεί προτεραιότητα με βάση τους βαθμούς στο AEK CLUB CARD. Η προπώληση θα ξεκινήσει σήμερα Τετάρτη (02/09, 10:00) από το AEK Store, καθώς και ηλεκτρονικά. [Πατήστε ΕΔΩ για ηλεκτρονικές αγορές εισιτηρίων]

Όρια βαθμών για εξασφάλιση εισιτηρίου:

Κανονικά: 690 βαθμοί και άνω

Μαθητικά: 290 βαθμοί και άνω

Παιδικά: 253 βαθμοί και άνω

Εφόσον δεν εξαντληθούν τα διαθέσιμα εισιτήρια, τα όρια βαθμών θα μειωθούν, ώστε να έχουν δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου και άλλοι φίλαθλοι. Η προπώληση θα συνεχιστεί από την Παρασκευή (04/09, 09:00), τόσο από το AEK Store όσο και ηλεκτρονικά.

Σημαντικό: Δεν θα διατίθενται εισιτήρια στα ταμεία του γηπέδου την ημέρα του αγώνα.

Οι φίλοι της ομάδας μας θα πάρουν θέση στο πέταλο και παρακαλούνται όπως σταθμεύσουν τα οχήματά τους στους δρόμους περιμετρικά του γηπέδου.

Τιμές εισιτηρίων (ορισμένες από τη γηπεδούχο ομάδα):

Κανονικό: 20€

Μαθητικό: 10€

Παιδικό: 1€

Ωράριο λειτουργίας AEK Store:

Τετάρτη: 10:00-13:00

Πέμπτη: 09:00-13:00 & 15:00-18:00

Παρασκευή: 09:00-13:00 & 15:00-18:00

Σάββατο: 09:00-13:00

Κάρτα Φιλάθλου

Η έκδοση εισιτηρίου γίνεται μόνο με τη νέα Κάρτα Φιλάθλου, μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης». Θα διενεργείται αυστηρός έλεγχος στις εισόδους. [Δείτε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες για την Κάρτα Φιλάθλου].