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H Λίβερπουλ έκανε κίνηση της τελευταίας στιγμής

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Λίβερπουλ την τελευταία ημέρα των μεταγραφών έκανε προσπάθεια για απόκτηση του Μάλο Γκούστο από την Τσέλσι.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι «reds» λίγο πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου, κατέθεσαν πρόταση στην Τσέλσι για τον δανεισμό του 23χρονου δεξιού μπακ.

Η μεταγραφή, ωστόσο δεν προχώρησε αφού η Τσέλσι δεν επιθυμούσε να δώσει δανεικό τον Γάλλο αμυντικό αλλά με κανονική μεταγραφή, όμως τα χρονικά περιθώρια ήταν στενά.

Έτσι, το deal των δύο ομάδων δεν προχώρησε, με τον Μάλο Γκούστο να παραμένει στην Τσέλσι, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.

sdna.gr 

Κατηγορίες

Premier League

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