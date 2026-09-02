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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η νίκη του ΠΑΟΚ προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.37, η ισοπαλία στα 5.10, ενώ η επικράτηση του ΟΦΗ στα 8.25.

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Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 22:15 τον ΟΦΗ στην Τούμπα, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Πρόκειται για ένα από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν στην 1η αγωνιστική, με τις ομάδες να μπαίνουν στη μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά ή στα play-offs της διοργάνωσης, με τη Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών και ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση.

Η νίκη του ΠΑΟΚ προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.37, η ισοπαλία στα 5.10, ενώ η επικράτηση του ΟΦΗ στα 8.25.

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Στην αγορά των γκολ, το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.62, ενώ το Under 2.5 στα 2.30. Επιλογές υπάρχουν και για το πρώτο ημίχρονο, με το Over 1.5 γκολ στα 2.42 και το Under 1.5 στο 1.55.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά για τον τρόπο επίτευξης του πρώτου γκολ. Το πρώτο γκολ με σουτ προσφέρεται στο 1.44, με κεφαλιά στα 5.60, με πέναλτι στα 6.80 και με απευθείας φάουλ στα 14.50. Το ενδεχόμενο το πρώτο γκολ να προκύψει από αυτογκόλ προσφέρεται στα 29.00, ενώ το να μη σημειωθεί κανένα γκολ στα 11.25.

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