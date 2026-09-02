«Τώρα αρχίζει το σόου»: Επίσημα στη Σίτι και ο Εντιαγέ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Μάντσεστερ Σίτι προτού κάνει το μεγάλο μπαμ και ανακοινώσει τον Έντσο, επισημοποίησε και την απόκτηση του Ίλιμαν Εντιαγέ από την Έβερτον έναντι 65 εκατομμυρίων λιρών!
Ο δεξιός εξτρέμ, διεθνής με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης, ανήκει πλέον με κάθε επισημότητα στη Μάντσεστερ Σίτι!
Οι «πολίτες» τον έκαναν δικό τους από την Έβερτον προσφέροντας 65 εκατομμύρια λίρες, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο με την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα έως το 2031!
The show starts now. pic.twitter.com/rIURHvl1CZ— Manchester City (@ManCity) September 1, 2026
england365.gr