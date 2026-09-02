«Τώρα αρχίζει το σόου»: Επίσημα στη Σίτι και ο Εντιαγέ!

Ο δεξιός εξτρέμ, διεθνής με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης, ανήκει πλέον με κάθε επισημότητα στη Μάντσεστερ Σίτι!

Οι «πολίτες» τον έκαναν δικό τους από την Έβερτον προσφέροντας 65 εκατομμύρια λίρες, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο με την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα έως το 2031!

The show starts now. pic.twitter.com/rIURHvl1CZ — Manchester City (@ManCity) September 1, 2026

england365.gr