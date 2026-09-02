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Ο Σκαλόνι έχει αποφασίσει τον διάδοχο του Μέσι στο «10» της Αργεντινής

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Λιονέλ Σκαλόνι φέρεται να έχει επιλέξει τον Νίκο Παζ ως τον ποδοσφαιριστή που θα κληρονομήσει τη φανέλα με το Νο10 της Αργεντινής μετά τον Λιονέλ Μέσι.

Η μετά-Μέσι εποχή στην εθνική Αργεντινής έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή και ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αφορά τη φανέλα με το θρυλικό Νο10.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ESPN Argentina, ο Λιονέλ Σκαλόνι έχει ήδη αποφασίσει ποιος θα πάρει τη σκυτάλη από τον Λιονέλ Μέσι, εφόσον ανανεώσει το συμβόλαιό του στην τεχνική ηγεσία της «αλμπισελέστε».

Η επιλογή του Αργεντινού ομοσπονδιακού τεχνικού φέρεται να είναι ο Νίκο Παζ, με το συγκεκριμένο θέμα να έχει συζητηθεί εσωτερικά και να αντιμετωπίζεται ως μία σημαντική απόφαση για την επόμενη ημέρα της εθνικής ομάδας.

Ο Μέσι ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Αργεντινής μετά το Μουντιάλ του 2026, ολοκληρώνοντας μία τεράστια διαδρομή με το εθνόσημο και αφήνοντας παράλληλα κενή μία από τις πλέον εμβληματικές φανέλες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μαζί του αποχώρησε και ο Νικολάς Οταμέντι, με τους δύο ποδοσφαιριστές να αποτελούν τα τελευταία μέλη της ομάδας που είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014.

Την ίδια στιγμή παραμένει ανοικτό και το θέμα του μέλλοντος του Σκαλόνι, καθώς το υπάρχον συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2026. Οι συζητήσεις για την ανανέωσή του αναμένεται να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες, με τον σχεδιασμό για το Μουντιάλ του 2030 να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του ESPN Argentina, Φεντερίκο Μπουένο, εφόσον ο Σκαλόνι παραμείνει στον πάγκο, ο Νίκο Παζ θα είναι εκείνος που θα πάρει τη φανέλα με το Νο10. Μέχρι σήμερα ο 21χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται με το Νο18 στην εθνική ομάδα, αριθμό που είχε φορέσει και ο ίδιος ο Μέσι στα πρώτα χρόνια της διεθνούς καριέρας του.

Για τη διαδοχή του Αργεντινού θρύλου είχαν ακουστεί και ονόματα πολύ πιο καθιερωμένων ποδοσφαιριστών, όπως ο Ένσο Φερνάντες και ο Αλέξις Μακ Άλιστερ. Παρ' όλα αυτά, ο Σκαλόνι φαίνεται πως βλέπει στον Παζ τον παίκτη πάνω στον οποίο μπορεί να στηριχθεί ένα σημαντικό κομμάτι της νέας γενιάς της Αργεντινής.

Ο Νίκο Παζ έχει ήδη καταγράψει 11 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, μεταξύ των οποίων και δύο στο Μουντιάλ του 2026. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, γνωρίζει ήδη το βάρος της φανέλας με το «10» σε συλλογικό επίπεδο, καθώς τη φορά στην Κόμο. Τη σεζόν 2025-26 σημείωσε 13 γκολ και μοίρασε επτά ασίστ σε 42 εμφανίσεις, έχοντας καθοριστική συμβολή στην ιστορική πρόκριση του ιταλικού συλλόγου στο Champions League.

sport-fm.gr

 

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