Με Καμίνσκι και δύο απουσίες η Ομόνοια - Η αποστολή για την πρεμιέρα

Έτοιμη για τον αγώνα της πρεμιέρας της στο πρωτάθλημα είναι η Ομόνοια η οποία τη Δευτέρα (31/8, 20:00) υποδέχεται στο ΓΣΠ την Ομόνοια Αραδίππου.

Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την αποστολή που έχει στη διάθεσή του ο Χένινγκ Μπεργκ, στην οποία περιλαμβάνεται το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα Τόμας Καμίνσκι, ενώ εκτός έμειναν οι Οντουμπάτζο και Άιτινγκ.

Η αποστολή της Ομόνοιας: Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Μοντνόρ, Κακουλλής, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Σάτκα, Π. Ανδρέου, Νεγκό, Χρίστου, Νεοφύτου, Χριστοφόρου, Ντουβέρν, Ντιόνι.