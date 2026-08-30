Ελ Μαέστρο: «Το πιο ανησυχητικό δεν είναι τα άσχημα γκολ που δεχθήκαμε»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ανόρθωσης Νέστορ Ελ Μαέστρο μετά την ήττα της ομάδας του με 2-0 από την ΑΕΛ στο επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο της «Κυρίας».

«Φτωχό ξεκίνημα στη σεζόν. Πρέπει να βελτιωθούμε γρήγορα και να επιστρέψουμε εδώ την επόμενη βδομάδα. Τα παιχνίδια που έρχονται δεν θα γίνουν πιο εύκολα. Κατά την άποψή μου δεχθήκαμε δύο άσχημα γκολ, το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό, είναι το επιθετικό κομμάτι και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό.

Ναι, στο πρώτο ήμασταν καλύτεροι από ότι στο δεύτερο, αν και πάλι δεν είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο όμως έμοιαζε πιο ισορροπημένο το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε πίστη, ενέργεια, συναίσθημα».