Άρης να γουστάρεις, προσγείωσε τον «άδειο» ΟΦΗ

Κλήρωσε... ήττα για τον ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης»! Λίγες ημέρες μετά την ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League οι Κυπελλούχοι παρουσιάστηκαν... άδειοι στη Θεσσαλονίκη και τιμωρήθηκαν από τον αγριεμένο Άρη! Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, επέβαλε τον ρυθμό της, είδε τον Μανού Γκαρθία να σκοράρει στην επιστροφή του, τον Κουαμέ να ζωγραφίζει για το 2-0 και παρά το... late goal του Κόντρο (90'+4') επικράτησε 2-1 και έκανε το 2/2 στη Stoiximan Super League!

Καθαρή νίκη, παρά το γκολ που δέχθηκε, πέτυχε ο Άρης, αφού ήταν ανώτερος καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, δεν άφησε τους Κρητικούς να απειλήσουν με εξαίρεση δυο φάσεις και έδειξε έτοιμος να μπει σε τροχιά ανταγωνισμού.

Ανησυχία για τον Φαμπιάνο που στις καθυστερήσεις αποχώρησε τραυματίες και χτυπά καμπανάκια ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena την επόμενη εβδομάδα. Από την άλλη ο ΟΦΗ προσγειώθηκε και θέλει να πάει στην Τούμπα για να πάρει νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ την Τετάρτη (2/9) για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Το ματς:

Mε τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε για τον Άρη το ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι «κίτρινοι» μπήκαν με διάθεση να πιέσουν και να βρουν γρήγορο γκολ το οποίο ήρθε μόλις στο 3'. Η ομάδα του Γρηγορίου πίεσε ψηλά στο build up του ΟΦΗ με τον Ράτσιτς να κάνει ασίστ-κλέψιμο στρώνοντας με το κεφάλι την μπάλα στον Μάνου Γκαρθία που από πολύ καλή θέση έκανε το πλασέ, την έστειλε στα δίχτυα και επέστρεψε με γκολ στον Άρη!

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου είχε πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων και κυκλοφορούσε την μπάλα δίχως να έχει πολλή αντίσταση από τον μουδιασμένο ΟΦΗ που έψαχνε τα πατήματά του. Στο 22' ήρθε μια ακόμη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, όταν ο Νικολάου δεν υπολόγισε καλά μια απομάκρυνση της μπάλας, το γκελ έγινε, αυτή έφτασε στον Καντεβέρε που επιχείρησε με αδύναμο πλασέ να νικήσει τον Χριστογεώργο, ο οποίος μπλόκαρε.

Ο ΟΦΗ έπαιρνε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και με την συμπλήρωση του ημιώρου στο ματς, βρήκε την μεγάλη ευκαιρία του για την ισοφάριση. Ο Νους, έσπασε το οφσάιντ φεύγοντας πίσω από το κέντρο, την κουβάλησε και έφτασε στο τετ-α-τετ με τον Βέλιο, ο οποίος με εξαιρετικά ρεφλέξ απέκρουσε με το πόδι, σώζωντας τον Άρη.

Τα λεπτά κυλούσαν με τον ΟΦΗ να επιμένει και να απειλεί στο 35', όταν από κόρνερ που εκτελέστηκε, ο Φούντας έκανε τη σέντρα με φάλτσο στην περιοχή, ο Νικολάου έκανε κεφαλιά προς τα πίσω, ο Νους προσπάθησε και αυτός, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να την σπρώξει στα δίχτυα.

Η αντίδραση του Άρη ήρθε με μια καλή ενέργεια του Γκαρέ στο 83' όταν ο Αργεντινός από τα δεξιά συνέκλινε, έκανε το πλασέ με το αριστερό, αλλά το πόδι του Αθανασίου άλλαξε την τροχιά της μπάλας και την έστειλε κόρνερ.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους κύλησαν με ισορροπία στο κέντρο και με τον Άρη να ψάχνει το δεύτερο γκολ, αλλά αυτό δεν ήρθε.

Εκκίνηση με αλλαγές εκατέρωθεν στο δεύτερο μέρος με τον Κόντη να ρίχνει στο ματς για τον ΟΦΗ, τους Γκονθάλεθ και Καραχάλιο, ενώ για τον Άρη, ο Γρηγορίου αντικατέστησε τον Παλάσιος με τον Γιαννιώτα.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν τις εντάσεις τους στον αγωνιστικό χώρο και στο 50' πλησίασαν στο γκολ. Εξαιρετικό τρανζίσιον με τον Ράτσιτς να κάνει το κλέψιμο και να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να περνά αριστερά στον Γιαννιώτα που έκανε το σουτ, αλλά ο Χριστογεώργος ήταν έτοιμος και έπεσε να μπλοκάρει.

Κόντης και Γρηγορίου συνέχισαν να ανακατέβουν την τράπουλα και στο 61' οι γηπεδούχοι έφτασαν ξανά κοντά στο 2-0 όταν από το κλέψιμο του Φαμπιάνο στον Αϊτόρ, ο Βραζιλιάνος από τα δεξιά έκανε τη σέντρα στην περιοχή, ο Γιαννιώτας έκανε την κεφαλιά αλλά η μπάλα δεν πήρε τροχιά προς την εστία και έφυγε άουτ.

Ο Άρης επέμεινε και ατο 62' κατέγραψε μια ακόμη τελική με τον Μιρ να πλασάρει αδύναμα και τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει.

Στο 67' ο ΟΦΗ έβγαλε την ωραιότερη προσπάθειά του στο γήπεδο, με ωραία κυκλοφορία της μπάλας, ενδιάμεσο αποδέκτη τον Ανδρούτσο που έστρωσε στο overlap του Γκονθάλεθ, αυτός σούταρε αλλά ο Βέλιο απέκρουσε διατηρώντας το 1-0.

Ωστόσο ήρθε η... μαγεία του Κουαμέ, λίγο αργότερα για να θέσει ως απόλυτο φαβορί τον Άρη! Ο Ιβοριανός, με ένα εκπληκτικό πλασέ εκτός περιοχής. εκμεταλλεύτηκε την κενή εστία που άφησε στην έξοδό του ο Χριστογεώργος και έγραψε το 2-0!

Το ματς έδειχνε να έχει κριθεί και πλέον οι δυο ομάδες έδωσαν γερές μονομαχίες στο κέντρο. Στο 83' ήρθε η ώρα του Παπαπέτρου να πιάσει... δουλειά, αφού ο Κουαμέ, ανατράπηκε μετά από παρατεταμένο τράβηγμα και έπεσε στην περιοχή. Μετά από on field review, ο Έλληνας ρεφ, είδε πέναλτι και το καταλόγησε υπέρ του Άρη. Ο Ράτσιτς ήταν εκείνος που ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Χριστογεώργος έπεσε στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε εντυπωσιακά, διατηρώντας ζωντανές τις ελάχιστες ελπίδες του ΟΦΗ.

Λίγο πριν το τέλος, οι Κρητικοί κατάφεραν να μειώσουν στο σκορ σε μια όμορφη προσπάθεια του Αθανασίου από τα αριστερά και σέντρα που ήρθε στην περιοχή, με τον Κόντρο να στοπάρει και να εκτελεί άψογα ανοίγοντας λογαριασμό με τη νέα του ομάδα για το τελικό 2-1!

Oι ενδεκάδες:

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Φαμπιάνο, Γένσεν, Φαντιγκά, Ρίτσαρντς, Ράτσιτς, Μπασίρου (80' Χόνγκλα), Μανού Γκαρθία (59' Κουαμέ), Γκαρέ (90' Πετρίς), Παλάσιος (46' Γιαννιώτας), Καντεβέρε (58' Μιρ)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Νικολάου, Ντίκμαν (46' Γκονθάλεθ), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (46' Καραχάλιος), Φούντας (79' Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ (65' Αποστολάκης), Νους (65' Κόντρο)

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοι: Πετρόπουλος, Ψύλλος

4ος: Φίτσας

VAR: Κουκουλάς, Πουλικίδης

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