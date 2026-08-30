Μοράις: «Περήφανοι που δουλεύουμε με αυτούς τους παίκτες - Αυτή ήταν η κύρια ανησυχία μας»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο βοηθός προπονητής της Πάφου Νούνο Μοράις (που αντικατέστησε τον τιμωρημένο Σα Πίντο) μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της ομάδας του στο πρωτάθλημα επί της Καρμιώτισσας (3-0).

«Είχαμε πολύ απαιτητικό παιχνίδι την Πέμπτη και σήμερα ήρθαμε ξανά να αγωνιστούμε. Είχαμε και αρκετές απουσίες. Καταφέραμε να κάνουμε πολύ σοβαρό παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα που θα μπορούσε να μας δημιουργήσει προβλήματα. Αυτή η ομάδα έδειξε ξανά ότι είμαστε ενωμένοι και παλεύει σε κάθε παιχνίδι. Είμαστε περήφανοι για τους παίκτες, αξίζουν όσα έχουν καταφέρει. Το τεχνικό τιμ είναι περήφανο που δουλεύει με αυτά τα παιδιά».

Για τη δυσκολία της προσαρμογής στο πρωτάθλημα μετά την Ευρώπη: «Αυτή ήταν η κύρια ανησυχία μας, ξέραμε ότι τέτοια παιχνίδια είναι δύσκολα μετά από μεγάλες επιτυχίες στην Ευρώπη. Από την εμπειρία μου, όπως και διαφόρων παικτών μας, ξέραμε ότι έπρεπε να ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι».

Για την κλήρωση του Conference League και τον στόχο: «Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη για το Conference League, θα το σκεφτούμε όταν έρθει. Τώρα είμαστε προσηλωμένοι στο επόμενο παιχνίδι με την Ομόνοια».