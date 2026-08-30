Η αφιέρωση όλου του ΠΑΟΚ στον άτυχο Κωνσταντέλια

Ο Δημήτρης Πέλκας, όπως σκόραρε απέναντι στον Λεβαδειακό, έτσι το έκανε και στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τον ΠΑΟΚ στο 43ο λεπτό.

Αμέσως έτρεξε με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στον πάγκο, πήρε ένα μπλουζάκι και το ύψωσε ψηλά για να αποκαλύψει το μήνυμα: «Περαστικά Κωνσταντέλια».

Οι παίκτες του «Δικεφάλου του Βορρά» θέλησαν να δείξουν τη στήριξή τους στον μέχρι πρότινος συμπαίκτη τους, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη εκείνος στο ντεμπούτο του στην Bundesliga, λίγο μετά το γκολ που πέτυχε για την Ντόρτμουντ απέναντι στο Αμβούργο.

sport-fm.gr