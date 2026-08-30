Με... ευρωπαϊκή φόρα και τριάρα στην πρεμιέρα η Πάφος!

Σκοράροντας σε δύο καίρια σημεία, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δεύτερου, η Πάφος FC μπήκε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 3-0 της Καρμιώτισσας στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Οι κυανόλευκοι λίγες μέρες μετά την πρόκριση τους στη League Phase του Conference League, βρήκαν τις λύσεις, νίκησαν την κούραση και έκαναν ιδανικό ντεμπούτο στη Cyprus League by Stoiximan.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, οι νεοφώτιστοι είδαν στα μάτια τον μεγάλο τους αντίπαλο, απειλώντας τον με σημαντικές ευκαιρίες, ωστόσο η Πάφος, που είχε τις δικές της πολύ καλές στιγμές, ευτύχησε να σκοράρει με τον Κίνα στο 45’!

Με διάθεση να καθαρίσουν το παιχνίδι και να μην δώσουν περαιτέρω δικαιώματα στην Καρμιώτισσα μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι τυπικά φιλοξενούμενοι, οι οποίοι σκόραραν πολύ νωρίς (48’) με τον Νγκαμαλέου.

Από κει και πέρα τα πράγματα απλοποιήθηκαν για την ομάδα του Σα Πίντο, η οποία στο 60’ σκόραρε για τρίτη φορά με δράστη τον Άντερσον.

Η Καρμιώτισσα προσπάθησε να σημειώσει ένα γκολ για να ξανά μπει στο παιχνίδι και παρότι βρήκε καλές ευκαιρίες δεν τα κατάφερε.

Από την άλλη, η παφιακή ομάδα δημιούργησε κλασσικές ευκαιρίες για ένα τέταρτο γκολ. Ωστόσο, το 3-0 δεν άλλαξε, με την Πάφος FC να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στον νέο μαραθώνιο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος της αναμέτρησης

85' Μεγάλη ευκαιρία με τον Λελέ που δεν κατάφερε να σκοράρει, παρότι βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση.

75' Πολύ καλή ευκαιρία για την Καρμιώτισσα, ωστόσο ο Μαγιέσκι είπε «όχι» στα σουτ των Κοκκινόφτα και Λουάν.

60' ΓΚΟΛ, 3-0 με τον Άντεσον! Ο Βραζιλιάνος εκμεταλλεύτηκε λάθος γύρισμα, «έκλεψε» την μπάλα και σε κενή εστία δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει.

59' Σουτ από τον Γκούγκα, η μπάλα έξω.

48' ΓΚΟΛ, 0-2 για την Πάφο. Μετά από σέντρα του Σέμα, ο Νγκαμαλέου από κοντά πλσασάρει εύστοχα.

Έναρξη δευτέρου ημιχρόνου.

Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

45' 0-1 η Πάφος με την υπογραφή του Κίνα, ο οποίος με μονοκόμματο σουτ από το ύψος της περιοχής, πέτυχε ένα όμορφο γκολ.

41' Ακόμη μια πολύ καλή στιγμή για την Καρμιώτισσα, αυτή τη φορά με τον Λουάν, ο οποίος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση εκτός περιοχής, έκανε το σουτ, αλλά ο Μαγιέσκι ήταν στο σωστό σημείο.

31'' Πολύ καλή ευκαιρία για την Καρμιώτισσα να ανοίξει το σκορ, Ο Ρέινολντς βρέθηκε μόνος πλάγια, έκανε το σουτ, αλλά ο Μαγιέσκι έσωσε.

30' Νέα μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο με τον Άντερσον, ο οποίος έκανε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει έξω.

27' Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο με τον Άντερσον, ο οποίος μετά από ωραία ενέργεια, έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε μόλις έξω.

27' Κεφαλιά από τον Ντράγκομιρ, η μπάλα έξω.

23' Σουτ από κοντά του Γιέπλι, η μπάλα έξω. Απειλεί και πάλι η Καρμιώτισσα.

21' Δύσκολη απόκρουση από τον Μαγιέσκι, μετά από το σουτ του Ψύχα.

20' Ωραία επιθετική ενέργεια από την Πάφο, σουτ του Γκούγκα, η μπάλα έξω.

9' Κεφαλιά από τον Άντερσον, η μπάλα άουτ.

Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Γιαννακόπουλος, Μαρτίνοφ, Μπαούνοβιτς (54' Ντεμπελέ), Γιέπλι, Λουάν, Ρέινολντς (54' Σαββίδης), Κοκκινόφτας (90+2' Παναγιώτου), Ψύχας (80' Θεοχάρους), Σέζαρ, Ταχτσίδης, Ουαμού (90+2' Σπανός).

ΠΑΦΟΣ: Μαγιέσκι, Ζαγκουέ, N. Ιωάννου (88' Μ. Ιωάννου), Μαέ, Γκούγκα (88' Εύζωνα), Σέμα, Κίνα, Νγκαμαλέου (88' Κάης), Ντράγκομιρ, Πέπε (77' Σούνιτς), Άντερσον (77' Λέλε).

ΣΚΟΡΕΡ: 45' Κίνα, 48' Νγκαμαλέου, 60' Άντερσον,

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λουκά Μιχάλης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Αλλαγιώτου Ιωάννα

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας