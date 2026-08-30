Ένα τρίποντο κι ένα σοκ για την ΑΕΛ...

Με νίκη την οποία δύσκολα θα χαρεί όσο θα ήθελε ξεκίνησε το πρωτάθλημα η ΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού επικράτησε με 2-0 της Ανόρθωσης στο στάδιο «Alphamega» για την 1η αγωνιστική, σε μία αναμέτρηση η οποία επισκιάστηκε από σοκαριστικό τραυματισμό στον αστράγαλο του Γκομίς, ο οποίος στο 69ο λεπτό, μετά από μαρκάρισμα του Φαν Νιφ, σωριάστηκε στο έδαφος με το πόδι του να γυρίζει...

Οι αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων ήταν ενδεικτικές για το μέγεθος της ζημιάς, καθώς αρκετοί κρατούσαν το κεφάλι τους μετά την εικόνα που αντίκρισαν, φωνάζοντας τα ιατρικά επιτελεία των ομάδων να περάσουν εσπευσμένα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γκομίς αποχώρησε με φορείο και ακολούθως μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Λίγο νωρίτερα, ο Σενεγαλέζος είχε χριστεί σκόρερ στο ντεμπούτο του, κάνοντας στο 50ό λεπτό το 2-0 με κεφαλιά μετά από μπαλιά του Σινγκ. Το σκορ είχε ανοίξει ένας άλλος νεοφερμένος, ο Τσατάκοβιτς, επίσης με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Μουγκέ στο 42΄. Σημειώνεται ότι και ο Βόσνιος αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, όπως και ο Καρώ.

Η ΑΕΛ πήρε δίκαια τη νίκη, με την Ανόρθωση, η οποία ολοκλήρωσε το ματς με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Φαν Νιφ στη φάση του τραυματισμού του Γκομίς, να υστερεί και να δείχνει ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά.

Ο αγώνας

Η ΑΕΛ έδειχνε απ΄ το ξεκίνημα να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης και ήταν πιο απειλητική, αν και είχαν και οι φιλοξενούμενοι κάποιες καλές στιγμές. Μάλιστα, την πρώτη μεγάλη φάση την είχε η Ανόρθωση με δοκάρι (32΄) σε κεφαλιά του Φουρτάδο, ωστόσο, η συνέχεια ανήκε στους Λεμεσιανούς: μεγάλη ευκαιρία στο 34΄ με κοντινό σουτ του Ουντίν, άλλη μία στο επόμενο λεπτό με εκτός περιοής σουτ του Σινγκ (σε αμφότερες τις φάσεις απέκρουσε ο Κάρλστρομ) και γκολ στο 42ο λεπτό, με τον Τσατάκοβιτς να σκοράρει με το κεφάλι για το 1-0 μετά από ωραία μπαλιά του Μουγκέ.

Λίγο μετά την έναρξης της επανάληψης οι γαλαζοκίτρινοι διπλασίασαν τα γκολ τους, με άλλον έναν νεοφερμένο να σκοράρει στο επίσημο ντεμπούτο του, καθότι ο Γκομίς, επίσης με κεφαλιά, έγραψε από κοντά το 2-0 στο 50΄ μετά από σέντρα του Σινγκ. Στο επόμενο διάστημα δεν καταγράφηκαν φάσεις, ενώ μετά τη διακοπή που προκλήθηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Γκομίς, ο Γιόβετιτς, ο οποίος τον αντικατέστησε κάνοντας κι αυτός το ντεμπούτο του, είχε δύο σουτ (82΄, 88΄) χωρίς αποτέλεσμα. Η Ανόρθωση συνέχισε να μην μπορεί να απειλεί κι η ΑΕΛ κράτησε εύκολα το υπέρ της σκορ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα

90+1΄ Σουτ του Σεργίου, ψηλά έξω.

-Οκτώ λεπτά οι καθυστερήσεις.

88' Νέο σουτ του Γιόβετιτς, μάζεψε χωρίς πρόβλημα ο πορτιέρο της Ανόρθωσης.

82' Σουτ του Γιόβετιτς, απέκρουσε ο Κάρλστρομ.

73' Ο Γιόβετιτς περνάει στο παιχνίδι για να αντικαταστήσει τον άτυχο Γκομίς.

73' Αποβάλλεται ο Φαν Νιφ με απευθείας κόκκινη κάρτα για το σκληρό μαρκάρισμα στον Γκομίς.

72' Αποχωρεί με φορείο ο Γκομίς χειροκροτούμενος από τους φίλους και των δύο ομάδων.

69' Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Γκομίς, γύρισε το πόδι του.

67' Κίτρινη κάρτα στον Καφού.

50' ΓΚΟΛ, 2-0 η ΑΕΛ με τον Γκομίς! Mε κοντινή κεφαλιά μετά από σέντρα του Σινγκ.

Δεύτερο ημίχρονο

-Επιστρέφει και συνεχίζει τον αγώνα τελικά ο Τσατάκοβιτς αν και αρχικά φάνηκε πως θα γινόταν αναγκαστική αλλαγή.

-Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος.

-Με την επανέναρξη του αγώνα ο σκόρερ βρίσκεται στο έδαφος και βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου.

42' ΓΚΟΛ, 1-0 η ΑΕΛ με τον Τσατάκοβιτς! Με κεφαλιά μετά από ωραία μπαλιά του Μουγκέ.

35' Πλησιάζει ξανά στο γκολ η ΑΕΛ με εκτός περιοχής σουτ του Σινγκ και δύσκολη απόκρουση του Κάρλστρομ.

34' Μεγάλη ευκαιρία και για την ΑΕΛ με τον Ουντίν που μετά από φάση διαρκείας σούταρε από κοντινή διαγώνια θέση, εδιώξε με τα πόδια σε κόρνερ ο Κάρλστρομ.

33' Κίτρινη στον Χρυσοστόμου.

32' Αγγίζει το 1-0 η Ανόρθωση, δοκάρι με κεφαλιά του Φουρτάδο.

-Η ΑΕΛ δημιούργησε ακόμη 1-2 επικίνδυνες προϋποθέσεις μέχρι τα μέσα του ημιχρόνου αλλά δεν κατόρθωσε να απειλήσει την εστία του Κάρλστρομ.

12' Σουτ του Σινγκ, στο σώμα του Φουρτάδο, ακολούθησε σουτ του Τσατάκοβιτς πολύ άστοχο.

10' Σουτ του Λόπες λίγο έξω από την περιοχή, πάνω από τα δοκάρια.

5' Πρώτη απειλή από πλευράς ΑΕΛ με σουτ του Μουγκέ, έβαλε το σώμα και έκοψε ο Μπέργκστρομ.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΕΛ: Καπίνο, Καρώ (46΄ Γκόμες), Ντένσγουιλ, Μιλοσάβλιεβιτς, Σινγκ, Ταβάρες, Παπαγεωργίου (81΄ Κονσεϊσάο), Ουντίν, Μουγκέ (81΄ Ζαϊρ Ταβάρες), Γκομίς (75΄ Γιόβετιτς), Τσατάκοβιτς (57΄ Καφού).

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρομ, Τάντι (57΄ Σεργίου), Μπέργκστρομ, Φουρτάδο (85΄ Καραμανώλης), Κίκο, Φαν Νιφ, Αμποάγκι (57΄ Κις), Χρυσοστόμου, Ντιόν, Ηλία (79΄ Μίντεντορπ), Λόπες (79΄ Χαραλάμπους).

ΣΚΟΡΕΡ: 42΄ Τσατάκοβιτς, 50΄ Γκομίς / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 67΄ Καφού, 74΄ Μαρτίνς (προπονητής), 90+5΄ Κονσεϊσάο / 33΄ Χρυσοστόμου, 74΄ Φουρτάδο

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: - / 72΄ Φαν Νιφ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης