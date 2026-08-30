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Σοκαριστικός τραυματισμός για Γκομίς

ΓΗΠΕΔΟ

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Σοκαριστικός τραυματισμός για Γκομίς

Τρομερά άτυχος ο επιθετικός της ΑΕΛ

Οι αντιδράσεις των παικτών των δύο ομάδων τα «είπαν» όλα για το μέγεθος του τραυματισμού του Γκομίς.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός της ΑΕΛ, ο οποίος σκόραρε στο ντεμπούτο του (50΄) διαμορφώνοντας το 2-0 για την ομάδα του στο ντέρμπι με την Ανόρθωση, στάθηκε τρομερά άτυχος, καθώς σε μια διεκδίκηση της μπάλας και μετά από σκληρό μαρκάρισμα του Φαν Νιφ, υπέστη σοκαριστικό τραυματισμό στον αστράγαλο, με το πόδι του να φαίνεται να γυρίζει...

Ο ποδοσφαιριστής έμεινε φυσικά στο έδαφος, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων ήταν εμφανώς αναστατωμένοι (πολλοί κρατούσαν το κεφάλι τους μετά την εικόνα που αντίκρισαν) και φώναζαν τα ιατρικά επιτελεία των ομάδων να μπουν στο γήπεδο, με τον Γκομίς να μεταφέρεται με φορείο αρχικά εκτός αγωνιστικού χώρου και στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Cytavision, να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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