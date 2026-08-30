Γαρπόζης: «Το πιο θετικό για μένα είναι ότι στα αποδυτήρια τα κεφάλια είναι σκυμμένα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Καρμιώτισσας Αλέξης Γαρπόζης μετά την ήττα της ομάδας του από την Πάφο με 3-0 για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

«Συγχαρητήρια στην Πάφο για τη νίκη και για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Ξέραμε ότι αντιμετωπίζαμε μια έτοιμη ομάδα, που έχει πολύ μεγάλο ρόστερ, είχε 6-7 παίκτες από το τελευταίο της παιχνίδι στην Ευρώπη. Με τις απουσίες που είχαμε σήμερα κάναμε μια ενδεκάδα ανάγκης μπορώ να πω, μέχρι την τελευταία στιγμή αλλάξαμε τον σχηματισμό. Ήρθαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο μας, στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ τις μεγάλες ευκαιρίες τις είχαμε εμείς, μπορούσαμε να προηγηθούμε, ό,τι κτίσαμε μέχρι το 45΄ το χαλάσαμε σε δύο λεπτά, στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου και ένα γκολ πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο.

Δεν παρατήσαμε το παιχνίδι αν και η Πάφος ήταν καλύτερη και δίκαια κέρδισε. Είχαμε ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο παρά την κούραση, κάποια παιδιά ήρθαν την τελευταία βδομάδα. Δεν είχαμε δεξί μπακ, βάλαμε δύο αριστερά μπακ και προσαρμόσαμε τον σχηματισμό. Όμως είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για την προσπάθεια, το πώς παίξαμε. Εννοείται από αύριο ξεκινάμε δουλειά για το παιχνίδι της Παρασκευής, δεν έχουμε πολλές μέρες.

Κρατώ ότι ήρθαμε εδώ στο Παφιακό, τα παιδιά δεν φοβήθηκαν και το πιο θετικό για μένα ως προπονητής είναι ότι τα κεφάλια είναι σκυμμένα και είναι απογοητευμένοι που χάσαμε από την Πάφο μια από τις καλύτερες ομάδες.

Είναι πρόβλημα το ότι μέχρι πριν δέκα μέρες δεν ξέραμε ποια θα είναι η έδρα μας. Η διοίκηση έκανε όλες τις ενέργειες, άλλοι φταίνε που δεν παίζουμε στο Τσίρειο».