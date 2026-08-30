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Ξέσπασμα με ανατροπή για τη Γιουνάιτεντ, τριπλό «χτύπημα» από Μπρούνο Φερνάντες!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξέσπασμα με ανατροπή για τη Γιουνάιτεντ, τριπλό «χτύπημα» από Μπρούνο Φερνάντες!

Η Μάντεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε 5-2 την Ίπσουιτς για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League.

Η Μάντεστερ Γιουνάιτεντ άφησε πίσω της τη γκέλα στη Χαλ στην πρεμιέρα της Premier League και επικράτησε 5-2 της Ίπσουιτς στο Ολντ Τράφορντ.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι του Κάρικ βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 29ο λεπτό μετά από άδειασμα του Φατάγου στο Σο και σέντρα στον Ντέιβις που εκτέλεσε με τη μία τον Λάμενς.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στο 40′ με τον Μπρούνο Φερνάντες, που πλάσαρε μετά από αιφνιδιασμό και ασίστ του Εμπεουμό.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα άλλαξε και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γύρισε τον διακόπτη. Ο αρχηγός της ομάδας πέτυχε χατ τρικ, ενώ μοίρασε και μία ασίστ, αποδεικνύοντας γιατί αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Premier League την περασμένη σεζόν.

Το 2-1 και το σύνθημα της ανατροπής δόθηκε από τον Χάρι Μαγκουάιρ που σούταρε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα από το πόδι του Γκριβς στο 56ο λεπτό.

Έπειτα, ο Μπρούνο στο 61΄ και στο 68′ με πέναλτι και πλασέ υπέγραψε τον θρίαμβο των γηπεδούχων. Στο 82ο λεπτό μοίρασε και ασίστ στον Εμπεουμό που κρέμασε τον Σέρπεν, ανταποδίδοντας για το πρώτο του γκολ.

Η Ίπσουιτς μείωσε στις καθυστερήσεις με τον Τσούμπα Άκπομ σε 5-2 το οποίο ήταν και το τελικό σκορ

Τα αποτελέσματα

Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56′ αυτ. Ντοναρούμα / 17′ 84′ Χάλαντ, 54′ 59′ Τσερκί)

Λίβερπουλ – Νότιγχαμ 2-2 (60′ Ίσακ, 82′ Μουνιόθ / 24′ Εντόι, 70′ πεν. Γκιμπς-Γουάιτ)

Μπόρνμουθ – Έβερτον 1-1 (41′ Σκοτ / 90+1′ Ταρκόφσκι)

Κόβεντρι – Χαλ 0-1 (82′ Μίλαρ)

Τότεναμ – Νιουκάστλ 0-2 (62′ Ελάνγκα, 72′ Γουισά)

Τσέλσι – Μπράιτον 4-3 (4′ Λάβια, 14′ Νέτο, 32′ Πέδρο, 74′ Πάλμερ / 35′ Γιαλκουγέ, 63′ αυτ. Πέδρο, 90+6′ Γκρος)

Λιντς – Μπρέντφορντ 1-1 (79′ Κάλβερτ-Λιούιν / 41′ Σκάντε)

Σάντερλαντ – Φούλαμ 1-0 (75′ Ίσιντορ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς 5-2 

31/8 22:00 Άστον Βίλα – Άρσεναλ

 

 

 

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