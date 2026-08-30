Μπεργκ: Η Ευρώπη, το πρωτάθλημα και ο «απίστευτος Ντιονί»

Δηλώσεις στην κάμερα της Ομόνοιας ενόψει της πρεμιέρας της στο πρωτάθλημα με την Ομόνοια Αραδίππου (31/8) παραχώρησε ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ.

Ο Νορβηγός κόουτς αναφέρθηκε όπως ήταν αναμενόμενο αρχικώς στον αγώνα της Πέμπτης με τη Σεντ Τρούιντεν και τη μεγάλη πρόκριση στο Europa League, έπλεξε το εγκώμιο του Λοϊς Ντιονί, ενώ μίλησε για τον αγώνα με τα «περιστέρια» και τον στόχο του πρωταθλήματος.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του