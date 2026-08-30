Taranto 26: Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για την κυπριακή αντισφαίριση

Μια ακόμη σπουδαία σελίδα στην ιστορία του κυπριακού αθλητισμού γράφτηκε στους Μεσογειακούς Αγώνες, καθώς ο Λευτέρης Νέος και ο Μέλιος Ευσταθίου ανέβηκαν στο βάθρο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Διπλό Ανδρών της Αντισφαίρισης και να χαρίζουν στο άθλημα το πρώτο του μετάλλιο στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων.

Οι δύο Κύπριοι αντισφαιριστές πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή ανατροπή στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας του ζευγαριού της Μάλτας, Alex De Gabriele και Liam Delicata, με 2-1 σετ (3-6, 6-3, 10-6).

Για τον Λευτέρη Νέο και τον Μέλιο Ευσταθίου, το μετάλλιο αποτελεί την κορύφωση μιας μακράς και ιδιαίτερα σημαντικής πορείας προσφοράς στις Εθνικές Ομάδες της Κύπρου. Για περισσότερο από δέκα χρόνια, οι δύο αθλητές υπηρετούν με συνέπεια, αφοσίωση και υπερηφάνεια τα εθνικά χρώματα, συμβάλλοντας διαχρονικά στην πορεία της κυπριακής αντισφαίρισης.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον Λευτέρη Νέο και τον Μέλιο Ευσταθίου για τη σπουδαία αυτή διάκριση, την αγωνιστικότητα τους και την εξαιρετική ανατροπή που τους οδήγησε στο βάθρο.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει επίσης θερμά τον Ομοσπονδιακό Προπονητή Δημήτρη Ηροδότου, για την πολύτιμη συμβολή και καθοδήγηση του, καθώς και την Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου για τη μεγάλη αυτή επιτυχία

Εξαιρετική πρεμιέρα για την Αλέξα Στάις

Στην Ιππασία, η Αλέξα Στάις, με το άλογο Καντού 3, αγωνίστηκε πρώτη ανάμεσα σε 45 αθλητές και μαζί πραγματοποίησαν μία αψεγάδιαστη πρώτη προσπάθεια, χωρίς να ρίξουν κανένα εμπόδιο, σε χρόνο 72.48.

Παρόμοια χωρίς κανένα λάθος και με υπερπήδηση καθαρά όλων των εμποδίων ήταν και η δεύτερη προσπάθεια με αποτέλεσμα μετά την πρώτη μέρα να είναι ανάμεσα στους αθλητές που βρίσκονται στην πρώτη θέση της κατάταξης. Ο αγώνας θα συνεχιστεί την Τετάρτη με άλλους δύο γύρους. Το σημερινό αποτέλεσμα θα προσμετρηθεί κανονικά στο σύνολο.

ΣΤΙΒΟΣ / Salinella - G.Valente

100μ. Εμπ. (Γ) 1η Προκρ. Σ. Δάφνη Γεωργίου 14.07 7η (13/13)

Σφυροβολία (Α) Τελικός Ιωσήφ Κεσίδης 77.99μ.

110μ. Εμπ. (Α) 1η Προκρ. Σ. Μίλαν Τραΐκοβιτς 13.65 1ος (1ος /11)

Ακοντισμός (Α) Τελικός Μιχάλης Κρητικός 70.60μ.

ΙΠΠΑΣΙΑ / Horse Club Terra Jonica

1ος γύρος Υπερπήδηση Εμποδιών (Jumping) Αλέξα Στάις, Άλογο Καντού 3 Result 0 Time 72.48 Penalty 0

2ος γύρος Υπερπήδηση Εμποδιών (Jumping) Αλέξα Στάις, Άλογο Καντού 3

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ / Giovanni Paolo II Sport Hall

Μονό (Γ) «32» Γεωργία Αβραάμ Vs Sabina Surjan (SRB) 0-4 (3-11, 2-11, 6-11, 5-11)

15.30 Μονό (Α) «32» Σιαρπέλ Ηλία Vs Dimitrije Levajac (SRB) 0-4 (8-11, 13-15, 5-11, 7-11)

21.30 Μονό (Α) «32» Χρίστος Θεοφάνους Vs Ibrahim Gunduz (TUR) 0-4 (9-11, 9-11, 5-11, 8-11)

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ / Magna Grecia Tennis

Διπλό (Α) 3η/4η Μενέλαος Ευσταθίου / Ελευθέριος Νέος Vs Alex De Gabriele / Liam Delicata (MLT) 2-1 (3-6, 6-3, 10-6

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την EUROBANK (Platinum Partner), την ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗ (Silver Partner) και την DELOITTE (Professional Services Partner) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή