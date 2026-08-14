Ήταν πιστή στο ραντεβού της κι αυτό άρεσε

Η πρόκριση επί της Λίνκολν με το... στενό αλλά αρκετό 1-0 δεν διαγράφει όσα λέχθηκαν και γράφτηκαν μετά το πρώτο παιχνίδι στο Γιβραλτάρ. Η Ομόνοια έδειξε κάποια στοιχεία που προκάλεσαν ανησυχία και προβληματισμό με μειωμένη ατομική επίδοση αλλά και απειθαρχία που στοίχισε -εκ του αποτελέσματος- την διατήρηση της ομάδας στο Champions League.

Οι πράσινοι όμως το βράδυ της Πέμπτης έπαιξαν -όπως επισήμανε και ο Μπεργκ- ένα... φυσιολογικό παιχνίδι. 11 εναντίον 11, σε κανονικό αγωνιστικό χώρο, χωρίς αέρα και οτιδήποτε... αποσυντονίζει την ομαλή λειτουργία των πρασίνων. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, η ομάδα της πρωτεύουσας θύμισε ξανά στον κόσμο της πως δεν χάλασε όλα όσα έχτισε την προηγούμενη περίοδο. Έγιναν αλλαγές, όμως ο κορμός παραμένει και η βελτιωμένη εικόνα ποδοσφαιριστών-βαρόμετρο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Η Ομόνοια ουσιαστικά έκανε τα... βασικά κόντρα σε μια ομάδα που δεν αποτέλεσε φόβητρο. Στο ΓΣΠ η Λίνκολν δεν απείλησε, δεν κυριάρχησε και δεν έδειξε πως μπορεί να κάνει την έκπληξη. Αντίθετα, έκπληξη προκάλεσε το γεγονός πως οι πολλές ευκαιρίες των πρασίνων δεν βρήκαν στόχο. Εξάλλου, πρόκειται για παράγοντα τον οποίο εντόπισε ο Μπεργκ πως χρήζει βελτίωσης.

Απ' εκεί και πέρα, η προσοχή στρέφεται στην Σεντ Τρούιντεν και στο πως η Ομόνοια θα την ξεπεράσει. Ψηλότερο εμπόδιο, όμως η εικόνα στο ΓΣΠ θα αποτελέσει φάρο για τη συνέχεια. Οι πράσινοι θα χτίσουν στην καλή εμφάνιση τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά.