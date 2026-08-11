Στο μπλοκάκι του Ηλία Χαραλάμπους το όνομα του Κούσουλου

Η παρουσία του Ηλία Χαραλάμπους στον πάγκο του Λεβαδειακού ήταν φυσικό κι επόμενο πως θα είχε -και- κυπριακό ενδιαφέρον καθώς οι πληροφορίες των τελευταίων ωρών αναφέρουν πως ο Κύπριος τεχνικός ρίχνει μεταγραφικές... ματιές και στο νησί.

Όπως προκύπτει, ο Χαραλάμπους έχει σημειώσει στο μπλοκάκι του το όνομα του Ιωάννη Κούσουλου. Ο Κύπριος μέσος δεσμεύεται με την Ομόνοια για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Στην ομάδα της πρωτεύουσας δηλώνουν άγνοια για την εν λόγω εξέλιξη, γεγονός που δηλώνει πως ο Λεβαδειακός δεν έχει ακόμη καταθέσει πρόταση στην πλευρά των πρασίνων.

Απ' εκεί και πέρα, σημαντικό ρόλο θα παίξει και η επιθυμία του 30χρονου. Στην Ομόνοια έκλεισε 8 χρόνια, είναι εκ των αρχηγών, ωστόσο δεν βρίσκεται στις αρχικές επιλογές του Μπεργκ. Με τους πράσινους έχει καταγράψει 240 συμμετοχές, 18 γκολ και 6 ασίστ. Αν το ενδιαφέρον μετατραπεί σε... γάμο, τότε ο Κούσουλος θα αγωνιστεί στο εξωτερικό για πρώτη φορά στην καριέρα του.