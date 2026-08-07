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Ατλέτικο Μαδρίτης: Ο Βλάχοβιτς περιμένει, αλλά ποιος αποχωρεί;

ΓΗΠΕΔΟ

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Ατλέτικο Μαδρίτης: Ο Βλάχοβιτς περιμένει, αλλά ποιος αποχωρεί;

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει βάλει στη λίστα της τον "ελεύθερο" Ντούσαν Βλάχοβιτς. Ο Σέρβος θέλει σαν... τρελός να μετακομίσει στην Ισπανία, αλλά ποιόν θα αντικαταστήσει;

Η Ατλέτικο Μαδρίτης θέλει να κάνει “χώρο”, για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Οι Ισπανοί έχουν βάλει στη λίστα τους τον Σέρβο επιθετικό και ο πρώην παίχτης της Γιουβέντους θέλει σαν… τρελός. Μία ιδανική λύση στη θέση του σέντερ φορ, ειδικά αν αποχωρήσει ένας εκ των Άλβαρεζ ή Σόρλοθ.

Ο 26χρονος είναι ποδοσφαιριστής, που ταιριάζει στο παιχνίδι του Τσόλο Σιμεόνε. Παράλληλα κυνηγάει μία μεγάλη μεταγραφή, έπειτα από τις “ήσυχες” χρονιές που πέρασε με τη “Γηραιά Κυρία”.

Ατλέτικο Μαδρίτης: Ο “αντικαταστάτης” βρέθηκε, αλλά ποιος φεύγει;

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ψάχνει έναν επιθετικό, που θα μπορεί να κάνει την διαφορά. Η “σημαία” της ομάδας εν ονόματι Αντουάν Γκριεζμάν αποχώρησε, ο Σόρλοθ δεν έχει πείσει τον Σιμεόνε και ο Άλβαρεζ θέλει να φύγει. Μία λύση, για την επιθετική γραμμή, είναι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς. Ο πρώην άσος της Γιουβέντους αποχώρησε από την Ιταλία, καθώς το συμβόλαιό του έληξε και οι δύο πλευρές δεν μπόρεσαν να έρθουν σε συμφωνία.Ο 26χρονος είναι ένα “στοίχημα”, με πολύ μικρό οικονομικό ρίσκο διότι είναι ελεύθερος τη δεδομένη στιγμή. Ταυτόχρονα η λογική λέει πως κάποιος θα πωληθεί, με την πλάστιγγα να γέρνει προς τον Αργεντίνο.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι έχει δηλώσει δημόσια την επιθυμία του να μεταγραφεί, με το “σίριαλ” να έχει πολλά… επεισόδια ακόμη.Ο Σέρβος δεν έδειξε το καλύτερο πρόσωπο στη Γιουβέντους, ωστόσο δεν τον βοήθησε αγωνιστικά και η ίδια η ομάδα. Με τη φανέλα της Φιορεντίνα είχε εντυπωσιάσει όλη την Ευρώπη, ενώ στη “Γηραιά Κυρία” δεν άγγιξε τα ίδια επίπεδα. Μία πιθανή μετακίνηση στην Ατλέτικο Μαδρίτης ίσως είναι ένα restart στην καριέρα του, σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα και έναν σύλλογο που πρωταγωνιστεί στο Champions League.

Εν ολίγοις και για τις δύο πλευρές ένα πιθανό Deal, μόνο καλό θα έκανε. Από την μία η ολική “αναγέννηση” του 26χρονου φορ και από την άλλη μία ποιοτική και “φθηνή” λύση για τον Σιμεόνε.

sportsking.gr 

 

 

 

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