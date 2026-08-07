Φιλική τριάρα στην Ομόνοια Αραδίππου έριξε η ΑΕΚ

Τα γκολ για την ομάδα του Μάουρο Καμορανέζι πέτυχαν οι Αμίν, Σαμπορίτ και Τσακόν.

Η ενημέρωση από την ΑΕΚ:

Δεύτερο φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία για την ομάδα μας, που αντιμετωπίζει στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Κύπρου) τον ΠΑΟΚ.

To επόμενο φιλικό προετοιμασίας θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο στις 19:00 με αντίπαλο την Ομόνοια Αραδίππου στο AEK ARENA.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Mauro Camoranesi): Muftic, Van der Hoorn, Saborit, Pankov, Yussef, Ivanovic, Layouni (61' Chacon), Πηλέας, Repas, Ekpolo, Αναστασίου (76' Andereggen).

Στον πάγκο: Δημητρίου, Chacon, Jairo, Andereggen, Henriques, Γερασίμου.

Kαρμιώτισσα (Αλέξης Γαρπόζης): Πρινιωτάκης, Bajnovic, Yebli, Dembele, Garcia, Reynolds, Ταχτσίδης, Elhmidi, Σαββίδης Ψύχας, Κύπρου (23' Παναγιώτου).

Στον πάγκο: Βιολάρης, Jad, Σπανός, Αventician, Θεοχάρους, Προκοπίου, Χριστοφή, Κοκκινόφτας, Χ'' Βαρνάβα, Tabacu, Παναγιώτου.

Διαιτητής: Αντώνης Κωνσταντινίδης

Βοηθοί διαιτητές: Μάριος Στυλιανού, Κυριάκος Σωκράτους

4ος διαιτητής: Γιώργος Α. Γεωργίου

Κίτρινες: -

Kόκκινες: -

Η περιγραφή της αναμέτρησης:

1' Έναρξη της αναμέτρησης.

4' Σουτ του Ekpolo, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

11' ΓΚΟΛ για την ομάδα μας με τον Amyn να εκτελεί ευστοχα το πέναλτι, που υποδείχθηκε μετά από χέρι αμυντικού σε κεφαλιά του Van der Hoorn.

14' Μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματα της η ομάδα μας, με το σουτ του Amyn να κοντράρει και να καταλήγει στο δοκάρι, ενώ στην επαναφορά ο τερματοφύλακας απέκρουσε την προβολή του Αναστασίου.

30' Σουτ του Layouni, η μπάλα πέρασε έξω.

36' Κόρνερ του Πηλέα, κεφαλιά του Ivanovic και νέα κεφαλιά του Saborit, με τους αμυντικούς να απομακρύνουν προ της γραμμής.

38' Σουτ του Ivanovic από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αποκρούει σε κόρνερ ο αντίπαλος τερματοφύλακας.

45' Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

46' Έναρξη δευτέρου ημιχρόνου.

48' ΓΚΟΛ για την ομάδα μας, με τον Saborit να σκοράρει με κεφαλιά μετά το φάουλ του Πηλέα.

54' Ευκαιρία για την ομαδα μας. Layouni και Ivanovic συνδυάστηκαν, κεφαλιά του τελευταίου μόλις έξω.

72' Μονοκόμματο σουτ του Εkpolo, η μπάλα από παρέμβαση αμυντικού καταλήγει κόρνερ.

83' ΓΚΟΛ για την ομάδα μας με τον Chacon να σκοράρει με σουτ μετά το στρώσιμο του Andereggen.

88' Διαγώνιο σουτ του Ivanovic, αποκρούει ο τερματοφύλακας.