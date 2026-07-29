Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Καϊράτ-Ομόνοια

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Η Ομόνοια αντιμετωπίζει σήμερα, στις 18:00, την Καϊράτ στο Αλμάτι, στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Champions League, έχοντας ως παρακαταθήκη τη νίκη με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και στόχο να «σφραγίσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα αγορών για μία αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον, δίνοντας στους φίλους του ποδοσφαίρου τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δεκάδες στοιχηματικές επιλογές.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Καϊράτ προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.22, η ισοπαλία στα 3.35, ενώ η νίκη της Ομόνοιας βρίσκεται στα 3.30.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά της πρόκρισης, όπου η Ομόνοια προσφέρεται στο 1.44 για να συνεχίσει την πορεία της στη διοργάνωση, ενώ η πρόκριση της Καϊράτ βρίσκεται στα 2.82.

Παράλληλα, η Stoiximan διαθέτει ειδικές αγορές για τον τρόπο πρόκρισης. Η Ομόνοια να εξασφαλίσει το εισιτήριο μέσα στην κανονική διάρκεια προσφέρεται στο 1.70, ενώ η αντίστοιχη επιλογή για την Καϊράτ βρίσκεται στα 4.35. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη αγορές για το αν θα καταλογιστεί πέναλτι στον αγώνα, με το «Ναι» να προσφέρεται στα 3.15, καθώς και για το χρονικό σημείο στο οποίο θα σημειωθεί το πρώτο γκολ. Συγκεκριμένα, το πρώτο γκολ μέχρι το 27:59 προσφέρεται στα 2.07, μετά το 28:00 στα 2.02, ενώ το ενδεχόμενο να μην σημειωθεί γκολ στον αγώνα βρίσκεται στα 7.80.

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