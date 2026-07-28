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Προπονητής Καϊράτ: «Προφανώς είναι δύσκολο, έξω για καιρό ο Ζορζίνιο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Προπονητής Καϊράτ: «Προφανώς είναι δύσκολο, έξω για καιρό ο Ζορζίνιο»

Ο Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του επαναληπτικού της Καϊράρ με την Ομόνοια στο Αλμάτι

Διαβάστε όσα είπε ο Καζάκος προπονητής για την αναμέτρηση με τους πράσινους: 

 «Το σκορ δεν έχει τόση σημασία. Το κυριότερο είναι να είναι υπέρ μας. Ο βασικός μας στόχος είναι να προκριθούμε στον επόμενο γύρο του Champions League. Προφανώς είναι δύσκολο, έχουμε επιβαρυμένο πρόγραμμα, αλλά θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο.»

«Φυσικά και υπάρχει κόπωση. Φάνηκε και στον τελευταίο αγώνα. Ήταν ξεκάθαρο ότι τα παιδιά έπαιζαν καθαρά με τη δύναμη της θέλησης. Δεν ήταν ιδιαίτερα ξεκούραστοι. Το ιατρικό μας επιτελείο κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επαναφέρει τους παίκτες σε καλή κατάσταση. Και οι ίδιοι οι παίκτες αντιμετωπίζουν την αποκατάσταση και το πρόγραμμά τους πολύ επαγγελματικά. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Δύο μέρες αρκούν για την αποκατάσταση και εμείς θα έχουμε τρεις»

Για τον Ζορζίνιο: «Έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Θα τον στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

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